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【ETF】港交所：加息不一定助價值型股票跑贏大市

股市 17:36 2022/04/01

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【ETF】港交所：加息不一定助價值型股票跑贏大市

港交所 （00388） 發表新一期《ETF焦點》，提及自美國暗示加息以來，近3個月和12個月已發展市場的價值型股票跑贏增長型股票14.3%和8.2%，但港交所分析2015年至19年上一輪美國加息周期中，香港上市的科技、醫療保健增長股跑贏傳統被視為價值型的行業，認為分散投資風險在加息周期依然重要。

港交所以恒生綜合行業指數回報計，儘管增長型股票在三月中明顯反彈，但至今表現仍然落後。

恒生綜合行業指數回報率
（至3月18日）		 3個月 12個月
增長型 資訊科技 -17.00% -48.32%
醫療保健 -28.21% -48.30%
價值型 能源 +12.80% +13.37%
電訊 +11.00% -4.36%
金融 +2.41% -12.89%

港交所指出投資界其一分析是，增長型股票則傾向股息率較低或不派息，以及預期在更久遠的將來才能錄得可觀盈利的股票，令其價值或對利率變化更為敏感。

芒格：現時Z世代年輕人更難發達 「分散投資」不再萬無一失，可見【下一頁】

港交所：前一加息周期中　增長股跑贏價值股

不過，港交所也指出，在上一次美國加息期間（2015年12月16日至2019年7月31日），美聯儲共加息9次，香港的增長型板塊期內表現反而優於價值型板塊。恒生綜合行業指數中的資訊科技股期內升83%、醫療保健升24%；相反，能源股升20%、金融股升17%、電訊股更跌16%，表現明顯不及增長股。

港交所指，除息口因素，科技創新、中國科技企業赴港上市、南向資金以及盈利增長，都令當時市場氣氛利好增長股。

港交所表示，僅僅根據某類股票在過去利率周期的表現而決定集中投資單一類型的股票，並非明智的投資策略，而ETF可以成為加息期間用作分散投資的理想工具。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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ETF 投資策略 香港交易及結算所有限公司

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