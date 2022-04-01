【新股IPO】名創優品申請來港雙重上市 美銀、海通及瑞銀任聯席保薦人

中概股將成今年新股的新力軍？按現時情況的確可見不少中概股都欲加快回流港股。2020年10月以同股不同權（WVR）架構在美國上市名創優品，已申請來港進行雙重主要上市，聯席保薦人包括美銀、海通及瑞銀。

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根據其初步招股文件顯示，截至2021年底止年度，名創優品在中國及海外分別設有逾3,100及約1,900家名創優品門店，累計進入全球約100個國家和地區。期內公司收入達54.27億元人民幣，按年增長24.2%，期內盈利為3.38億元，上年同期虧損近16.56億元。

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名創於2020年10月以同股不同權(WVR)架構在美國上市，根據初步招股文件，集團計劃在港上市後解除其WVR架構。

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記者：張以正