  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 18:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】名創優品申請來港雙重上市 美銀、海通及瑞銀任聯席保薦人

股樓投資 17:51 2022/04/01

分享：

中概股將成今年新股的新力軍？按現時情況的確可見不少中概股都欲加快回流港股。2020年10月以同股不同權（WVR）架構在美國上市名創優品，已申請來港進行雙重主要上市，聯席保薦人包括美銀、海通及瑞銀。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

根據其初步招股文件顯示，截至2021年底止年度，名創優品在中國及海外分別設有逾3,100及約1,900家名創優品門店，累計進入全球約100個國家和地區。期內公司收入達54.27億元人民幣，按年增長24.2%，期內盈利為3.38億元，上年同期虧損近16.56億元。

【姜濤效應】2021年本地廣告開支逆市升29% 姜濤拍40廣告銷售額稱冠【見下頁】

【第2季部署】晨星指中資股調整已反映風險 推薦15隻股份【見下頁】

    點擊圖片放大
    +15
    +14


名創於2020年10月以同股不同權(WVR)架構在美國上市，根據初步招股文件，集團計劃在港上市後解除其WVR架構。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

 

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
名創優品（美：MNSO） IPO 港股

上一篇文章

馬鞍山海柏花園低市價一成沽　代理：樓上及樓下層數有凶宅

下一篇文章

【綠色炸彈】稅務局今發出22萬張利得稅報稅表 約248萬張個別人士報稅表於6月1日發出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【有相睇】持貨不足3年要錢唔要貨　連稅實蝕逾百萬急拋售　維景灣畔全海景戶938萬沽
【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品
【消費優惠】惠康推新一輪「日日有低價」 貨品增至逾800款 價格不變 入內文即有睇有邊款貨品
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
【有相睇】珀麗灣靚裝海景兩房　3個月跌價120萬　首置客一見傾心　不惜提高預算去搶
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款