【科技一周回顧】iPhone 14 Pro料採用4,800萬像素廣角鏡　E3遊戲展確認取消

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

著名蘋果（Apple）分析師郭明錤日前表示，將於今年推出的iPhone 14 Pro會採用全新的4,800萬像素廣角鏡系統，因此其鏡頭高度將會比以往系列凸出更多。

【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭 將比以往系列凸出更多

【iPhone維修】傳蘋果推新措施 拒維修已報失或被盜iPhone

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不少遊戲商都以E3遊戲展為重心，在展會上發表新產品。據外媒報道，E3主辦方確認今年展覽將全面取消，並預告在2023年回歸。

【機迷熱話】E3 2022確認取消 盼在明年舉行實體展

【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級 以遊戲訂閱服務對抗微軟

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最近有外媒報道，Facebook動態消息（News Feed）因存在重大排序錯誤，在過去6個月一直推送不當內容，又指排序演算法存在漏洞，令動態消息提高了虛假及暴力訊息的曝光率。

【Meta】演算法漏洞？ 外媒揭Facebook推送虛假、暴力訊息持續半年

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵 一鍵即發GIF圖

【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由 擬開發自家社交平台？

Meta表示將在未來數周對WhatsApp語音功能進行大更新，優化語音互動的體驗，包括允許以2倍速度播放錄音。

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責任編輯：廖淑瑩