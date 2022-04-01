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【科技一周回顧】iPhone 14 Pro料採用4,800萬像素廣角鏡　E3遊戲展確認取消

科技 20:00 2022/04/01

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

  • 著名蘋果（Apple）分析師郭明錤日前表示，將於今年推出的iPhone 14 Pro會採用全新的4,800萬像素廣角鏡系統，因此其鏡頭高度將會比以往系列凸出更多。

【新iPhone】郭明錤：iPhone 14 Pro後置鏡頭　將比以往系列凸出更多

【iPhone維修】傳蘋果推新措施　拒維修已報失或被盜iPhone

【蘋果手機】選擇自動更新iOS反而更遲收到通知？　蘋果解釋背後原因

  • 不少遊戲商都以E3遊戲展為重心，在展會上發表新產品。據外媒報道，E3主辦方確認今年展覽將全面取消，並預告在2023年回歸。

【機迷熱話】E3 2022確認取消　盼在明年舉行實體展

【機迷福音】Sony PlayStation Plus升級　以遊戲訂閱服務對抗微軟

【機迷福音】微軟擬推出Xbox Game Pass家庭計劃　反擊Sony PS Plus升級

  • 最近有外媒報道，Facebook動態消息（News Feed）因存在重大排序錯誤，在過去6個月一直推送不當內容，又指排序演算法存在漏洞，令動態消息提高了虛假及暴力訊息的曝光率。

【Meta】演算法漏洞？　外媒揭Facebook推送虛假、暴力訊息持續半年

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵　一鍵即發GIF圖

【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由　擬開發自家社交平台？

  • Meta表示將在未來數周對WhatsApp語音功能進行大更新，優化語音互動的體驗，包括允許以2倍速度播放錄音。

【WhatsApp更新】WhatsApp將優化語音功能　Android機也可播兩倍速語音訊息

【WhatsApp】WhatsApp Beta版更新    傳送媒體檔案上限擴大至2GB

【IG新功能】將可錄音覆IG Story？　IG擬增語音回覆新功能

責任編輯：廖淑瑩

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