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【Meta】演算法漏洞？　外媒揭Facebook推送虛假、暴力訊息持續半年

科技 17:20 2022/04/01

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最近有外媒報道，Facebook動態消息（News Feed）因存在重大排序錯誤，在過去6個月一直推送不當內容，又指排序演算法存在漏洞，令動態消息提高了虛假及暴力訊息的曝光率。

Facebook一直設有自動審查功能，以防危險內容在平台中散播。但最近有外媒報道，Facebook動態消息（News Feed）因存在重大排序錯誤，在過去6個月一直推送不當內容，又指排序演算法存在漏洞，令動態消息提高了虛假及暴力訊息的曝光率。

【Twitter】馬斯克不滿Twitter算法有違言論自由 擬開發自家社交平台？
 
據《The Verge》報道，去年10月，有工程師發現Facebook推送出現問題，發現當時動態消息中的虛假資訊明顯增多。然而，虛假資訊原本需經過相關人員審查，不應該在平台上出現。但工程師找不到其中原因，只能看著虛假資訊持續傳播，幾個星期後工程師才發現是排序有問題，並於3月11日修復。

【阻截虛假資訊】Google Map使用機器學習 打擊虛假評論與商家資訊
 
報道引述公司內部文件顯示，該技術問題最早可追溯到2019年，但直到2021年10月才造成重大影響。Meta新聞發言人Joe Osborne表示，公司追蹤到問題原因，發現是軟件出現漏洞，然後進行修復，又指該漏洞不會對公司的評估標準造成任何長遠影響。

【人工智能】Google運用AI機器學習模型 更準確了解及協助用戶脫危

責任編輯：廖淑瑩

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