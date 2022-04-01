【Meta】演算法漏洞？ 外媒揭Facebook推送虛假、暴力訊息持續半年

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▲ 最近有外媒報道，Facebook動態消息（News Feed）因存在重大排序錯誤，在過去6個月一直推送不當內容，又指排序演算法存在漏洞，令動態消息提高了虛假及暴力訊息的曝光率。