【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位

特色單位屬市場罕有，一般而言樓價及租金皆較貴。不過「千金難買心頭好」，有買家鐘情單位景觀及實用空間，不惜貴價租住單位。利嘉閣趙洛民指，有「好好先生」以月租3萬元租住日出康城Grand Montara天台特色戶給愛妻。

租出單位為Grand Montara 1A座頂層單位，實用面積769平方呎，外連443平方呎天台，屬三房連儲物室間隔，望全海景。單位以30,000元租出，實用呎租39元。

單位圖片（由代理提供）

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

同場加映︰【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

趙洛民指，業主高價租岀特色單位天台單位，吸引港島區租客，客人為一對高收入人士年青夫婦，因單位向南，望海天一色美景，妻子又喜歡在天台戶外空間做瑜伽，故決定承租單位。代理續指，同屋苑最平租賃成交約22,000元水平，特色單位貴約8,000元，而租客睇樓同時亦有另一特色單位放租平約4,000元，但該單位僅望少量海景。租客最終認為千金難買心頭好，因此仍以較高價承租全海景單位。

據了解，原業主於2018年2月以1,382.5萬元一手買入單位，是次出租約享2.6厘回報。

同場加映︰【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機