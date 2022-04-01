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【多圖】海天一色靚景連大天台　好老公為愛妻豪斥3萬月租　承租Grand Montara特色單位

股樓投資 17:24 2022/04/01

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特色單位屬市場罕有，一般而言樓價及租金皆較貴。不過「千金難買心頭好」，有買家鐘情單位景觀及實用空間，不惜貴價租住單位。利嘉閣趙洛民指，有「好好先生」以月租3萬元租住日出康城Grand Montara天台特色戶給愛妻。

租出單位為Grand Montara 1A座頂層單位，實用面積769平方呎，外連443平方呎天台，屬三房連儲物室間隔，望全海景。單位以30,000元租出，實用呎租39元。

單位圖片（由代理提供）

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同場加映︰【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

趙洛民指，業主高價租岀特色單位天台單位，吸引港島區租客，客人為一對高收入人士年青夫婦，因單位向南，望海天一色美景，妻子又喜歡在天台戶外空間做瑜伽，故決定承租單位。代理續指，同屋苑最平租賃成交約22,000元水平，特色單位貴約8,000元，而租客睇樓同時亦有另一特色單位放租平約4,000元，但該單位僅望少量海景。租客最終認為千金難買心頭好，因此仍以較高價承租全海景單位。

據了解，原業主於2018年2月以1,382.5萬元一手買入單位，是次出租約享2.6厘回報。

同場加映︰【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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撰文 : 謝昕蕎

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