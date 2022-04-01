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【電動車】汽車新勢力3月交付量比併　小鵬交付按年升2倍、蔚來升37.6%　理想汽車預告本月發布新車

股市 18:53 2022/04/01

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【電動車】汽車新勢力3月交付量比併　理想汽車預告本月發布新車、零件供應受累長三角疫情

內地三大汽車新勢力陸續公布3月交付量表現，理想汽車 （02015） 最先公布，3月交付11,034輛「理想ONE」，按年增1.25倍，按月升31%。理想汽車指出，首季總交付量按年增長1.5倍至31,716輛。

理想汽車目前只有「理想ONE」一款混能車款在售，理想汽車預告，會在4月16日發布智能旗艦SUV「理想L9」，理想L9 將採用全自研的旗艦級增程電動系統、底盤控制系統和中央域控制器。

上海因應疫情分區封城，理想汽車聯合創始人兼總裁沈亞楠稱，因受到長三角疫情的影響，部分零件供應短缺導致生產受到影響， 正採取更多措施確保供應，盡可能地確保生產。

蔚來3月交付9985輛電動車

蔚來 （09866） 公布3月交付9985輛電動車，按年增長37.6%；首季累計交付25768輛，按年增長28.5%，連續8個季度正增長。截至3月底，累計交付192838台電動車。

轎車型號ET7已於3月28日開啟交付，截至3月31日，已交付163台。預計5月下旬蔚來將發布搭載最新智能座艙硬件的2022款ES8、ES6和EC6，以及現有用戶智能座艙升級方案；誕生於NT2平台的全新大五座SUV ES7也將同步發布。

小鵬3月交付按月增1.5倍至1.5萬輛

小鵬汽車 （09868） 公布，3月交付15,414輛智能車，按年增長202%，按月增長148%，其中，小鵬智能轎跑P7月度交付首次突破9000輛，達到9,183輛。3月交付量同時包括4,398輛智能家轎P5及1,833輛G3和G3i智能SUV。

小鵬首季總交付達到34,561輛，按年增長159%，其中包括19,427輛P7智能轎跑、 10,486輛智能家轎P5及4,648輛G3和G3i智能SUV。截至3月底，智能電動車歷史累計交付量達到17.3萬輛。

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？　教你MPF配置策略（立即收看）

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港股 電動車 蔚來－SW（09866） 小鵬汽車－W（09868） 理想汽車—W（02015）

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