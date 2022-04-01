  • 19°C
香港時間 : 2022401日 (五) 18:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【保費融資】保監局與金管局推措施保障保費融資投購人壽　新規明年生效

Hot Talk 17:44 2022/04/01

分享：

【保費融資】保監局與金管局推措施　加強保障保費融資投購人壽保單、新規明年生效

保監局與金管局推出措施，就利用保費融資投購人壽保單加強投保人保障 。保監局已向人壽保險公司與經營長期業務的持牌保險中介人發出通函，金管局亦向所有認可機構發出通函，釐清有關利用保費融資投購人壽保單的監管標準和規定，新標準與規定將於2023年1月1日生效。

通函提及的措施包括推出《重要資料聲明書——保費融資》，以提高風險披露水平，協助有意利用保費融資的潛在投保人作出知情決定。保監局指《聲明書》列出了有關保費融資的考慮因素和涉及的風險。保險中介人在作出充分查詢並知悉客戶有意利用保費融資後，應向客戶充分解釋《聲明書》的內容。有關客戶亦必須就每份運用保費融資的新投保申請，填妥及簽署《聲明書》。

新規涵蓋多個範疇

兩份通函亦涵蓋其他範疇，包括負擔能力評估、為可能過度槓桿借貸的客戶施加額外措施、銷售手法和培訓等。

保監局執行董事（長期業務）許美瑩指，投保人利用保費融資以管理財富和流動資金的做法愈見普及，但相關風險不容忽視。繼去年發布與金管局進行聯合查察的主要結果後，保監局再透過發放該份通函，具體說明保監局對保險公司和保險中介人經營涉及保費融資的業務時的期望，進一步保障潛在投保人。

金管局助理總裁（銀行操守）區毓麟表示，金管局與保監局一直緊密合作，為加強客戶利用保費融資時的保障。金管局通函配合了保監局通函，就銀行作為保險中介人及保費融資提供者進行保費融資活動提供指引，保障潛在投保人及銀行客戶。

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？　教你MPF配置策略（立即收看）

相關文章：

保監局金管局聯手查保費融資 促改善現行做法

【MPF】保險代理偽冒強積金計劃成員簽名　遭保監局禁重投業界至2024年7月

【FinTech】保監局推進一步措施　以便網上購買壽險產品

【保單爭議】保監局去年接獲投訴減少9%　籲中介人告知客戶披露醫療狀況的重要性

開啟hket App，閱讀全文
借貸 保險公司 人壽保險 銀行 保險業監管局 香港金融管理局

上一篇文章

【第五波疫情】華僑永亨調整分行營業時間10時至4時　多間銀行已相繼進一步恢復營業

下一篇文章

【新股IPO】威高股份據報分拆血液淨化子公司在港上市　擬集資39億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【港股市況】恒指收市倒升43點　騰訊升逾1%、阿里巴巴跌2%（不斷更新）
【港股市況】恒指收市倒升43點　騰訊升逾1%、阿里巴巴跌2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升131點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升131點　納指期貨升0.4%（不斷更新）
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款