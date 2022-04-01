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【國際油價】美國釋史上最大規模戰略石油儲備 紐油曾跌約7%

環球政經 17:23 2022/04/01

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俄羅斯與烏克蘭戰爭令原油價格急升，美國總統拜登（Joe Biden）周四（31日）宣布美國歷來最大規模的釋放儲備計畫，並要求石油公司進行更多鑽探，以幫助降低油價。消息拖累國際油價急跌，紐約原油期一度失守每桶100美元報99.66美元，收市跌幅收窄至每桶100.28美元，跌6.99%。布蘭特原油跌4.88%收報107.91美元。

 

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數


白宮聲明表示，從5月起每天釋出約100萬桶戰略石油儲備，為期半年。是次是美國過去六個月內第三次宣布釋放石油儲備，預計是次釋放儲備總量多達1.8億桶，白宮表示，這次釋放的規模是前所未有的，盼望這項措施能作為原油供應的橋樑，直到今年年底美國國內產量增加，這是拜登在與盟友和合作夥伴協商後做出的決定。

拜登還要求國會向租用官地但不生產的石油和天然氣公司罰則，同時呼籲美國石油公司增加鑽探。白宮表示，拜登還將敦促國會通過立法加快向清潔能源的過渡，以促進美國的能源獨立，聲明又指，將動用《國防生產法》來提高用於電動車電池和其他清潔能源技術用於鋰、鎳、鈷、石墨和錳等礦物和材料的生產和加工。

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責任編輯：黃苑筠

 

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