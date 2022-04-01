【芯片短缺？】福特通用美國密歇根工廠下周停產

福特及通用汽車公司周四（31日）分別宣布，由於零件短缺，旗下位於美國密歇根州的工廠下周需停產。福特則指原因是芯片持續短缺，並指公司正盡力提高產量。但通用汽車則表示，停產與芯片無關。

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福特汽車公司（Ford Motor Co.）周四發表聲明宣布，受全球半導體芯片短缺影響，密歇根州Flat Rock工廠生產線將下周一（4日）起停產一周。福特表示，團隊正致力最大限度地提高產量並製造高需求車輛。

據悉福特位於密歇根州（Michigan）工廠在今年1月起，開始生產2022年野馬系列跑車（Mustang），但今年已多次停產，而俄亥俄州（Ohio）和肯塔基州（Kentucky）工廠今年亦時常停產。

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通用汽車（General Motors Co.，簡稱GM）周四亦表示，旗下密歇根州工廠下周亦會關閉。通用汽車指停產與芯片無關，但公司未有提供進一步資訊。

汽車行業正努力應對因疫情引發的全球芯片短缺，部分公司被迫減產。福特上月曾警告，芯片短缺將導致本季汽車產量下降。

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責任編輯：李俊儀