【OnePlus手機】OnePlus 10 Pro攻港　搭載800萬長焦Hasselblad鏡頭

▲ 手機配備高通處理器Snapdragon 8 Gen 1、第二代Hasselblad相機鏡頭組，攝影功能成為焦點。

OnePlus日前在國際發佈會上宣佈，推出新款旗艦機OnePlus 10 Pro。手機配備高通處理器Snapdragon 8 Gen 1、第二代Hasselblad相機鏡頭組，攝影功能成為焦點。



OnePlus 10Pro機身屏幕採用6.7吋2k+、120Hz AMOLED流體顯示屏，且設有LTPO技術支援，屏幕刷新率將因應情況由1-120Hz自適應調節，使整體顯示更流暢，相較以往固定90Hz的屏幕刷新率顯示更節省效能。

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手機除了採用高通處理器Snapdragon 8 Gen 1，亦配備三鏡頭設計，包括4,800萬像素的主鏡頭、5,000萬像廣角鏡與800萬像長焦鏡頭，組成第二代Hasselblad鏡頭組合。OnePlus 10 Pro亦新增電影模式，用家能夠在錄製過程中調節不同的參數，如ISO、快門速度、白平衡等。

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OnePlus 10 Pro的電池容量是OnePlus眾多手機之中容量最高的一款，高達5000mAh，且支援80W有線充電、50W無線充電及反向充電。在80W有線充電情況下，電量由1充滿至100%只需32分鐘。



OnePlus 10 Pro只有黑色及8GB+256GB版本選擇，售價為港幣7,398元，於4月15日（周五）在香港發售。

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責任編輯：廖淑瑩