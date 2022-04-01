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【青年培訓】科技園推「明日創科領袖培訓計劃」提供領袖訓練及實習機會 協助年輕人投身創科

理財智慧 16:56 2022/04/01

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近年，創科成為熱話，對創科人才的需求更加大。香港科技園公司宣布展開第三屆「明日創科領袖培訓計劃」（Technology Leaders of Tomorrow Programme，TLT 計劃），為年輕而具潛力的人才提供度身訂造的培訓，孕育他們成為香港未來的創科領袖。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

參與的學員將在夥伴企業擔任科研職位，獲得接觸科技園公司創科生態圈的寶貴機會。學員將先於科技園公司接受六星期的實習及兩星期的創新項目培訓，隨後於其中一間夥伴公司擔任全職科研工作崗位。這些培訓及實習體驗將使學員在畢業時獲得深度領導能力，以及涵蓋人工智能及機械人、生物醫學科技、數據及智慧城市科技，以及金融科技等眾多範疇的專業知識。

TLT 2022計劃是香港科技園創科學院（HKSTP InnoAcademy）的重點項目，貫徹「薈萃不同創不同」的主題，現開放予本地及海外的年輕創科菁英報名參加。參加者將接受持續的創新和領導技能培訓，並在科技園公司夥伴企業或其他園區以外的行業夥伴企業，獲得全職科研工作機會。本屆計劃將提供超過30個工作機會，涵蓋人工智能及機械人、軟件工程、生物醫學科技等不同領域，培育學員成為未來行業領袖。而TLT計劃按照一系列準則與夥伴公司合作，包括企業的發展前景、研發支援、培訓質素，以及在香港的創科活動規模。曾修讀STEM相關科目，並擁有少於三年全職工作經驗的大學生均合資格申請。有關計劃現正公開接受報名，並於2022年4月24日（星期日）23時59分截止申請。

 

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責任編輯：羅浩濂

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