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上月遭人壓價　業主堅持不賣　終等到有買家出合理價　麗城花園海景三房860萬沽

股樓投資 17:27 2022/04/01

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今年2月底，荃灣麗城花園有業主將三房海景單位放盤，其後雖有買家洽購，但業主嫌人出價過低，寧願等多陣，故未有售出單位。最終業主堅持成功，近日成功以「心水價」賣樓，帳面勁賺625萬元。

中原地產呂宗霖說，麗城花園3期6座高層D室，實用面積728平方呎，三房套間隔，向東北，享開掦海景，業主於2月下旬放盤，起初叫價915萬元，其後減價至885萬元。及至3月初，本港疫情達高峰期，同類單位成交價曾低見800萬元，有買家趁機洽購上址，出價820萬元，但與業主底價相差得多，所以業主寧願等多一會，待價錢回升才賣。及至近期，終成功以860萬元賣樓，實用呎價約11,813元。

延伸閱讀【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤【下一頁

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呂宗霖透露，買家為同區換樓客，鍾情麗城花園大單位，因之前曾經錯過心儀單位，加上最近疫情改善，見區內成交加快，恐再次錯過入市機會，故只睇一次樓便火速即場拍板承接。

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

資料顯示，原業主於1992年以235萬元購入上址，持貨30年轉售，現賬面獲利625萬元，物業期內升值近2.7倍。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 麗城花園 荃灣 中原地產

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