禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起

港府於今天（4月1日）起，取消美國、英國、加拿大等九個國家來港的禁飛令，同時也放寬航空公司「熔斷機制」，熔斷機制下禁飛期亦由14日減至7日；及縮短回港檢疫期至7日。檢疫期大大縮短，吸引不少港人步署到外國旅遊，也有本港旅行社即推出小旅行團吸客。

▼ 點擊圖片放大 +14 +13

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

本港自今年1月初先後向9個國家（澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國）實施「熔斷機制」，禁止民航客機着陸香港，包括英國、美國等，其後港府於3月21日公布於4月1日起取消禁飛令。同時於4月1日起增加指定檢疫酒店，以應付更多香港居民和外傭回港的檢疫需求。按計畫將會有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房，亦會有4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房。



有本港旅行社即推出相關遊行團吸客，其中縱橫遊剛推出5個「小包團」，目的地有泰國、日本、西歐5國及東歐6國，二人即可成團，團費由為22,999元至34,999元不等，行程介乎10至14天，以上費包食宿及交通，並安排一名工作人員跟隨，只須符合當地的入境要求便可報團。其中泰國及西歐團最快可於4月份出發，東歐團及日本團，最快可於5月份及7月份才出發。

【疫市營商】英皇影院聯同MCL 推出全新品牌齊撐戲院業 MCL新戲院今夏進駐荷里活廣場，詳見【下一頁】



其中最平的為泰國的14天團，價格為22,999元起，行程前往七岩華欣及曼谷芭堤雅，全程住5星級酒店，也可享用米芝蓮級美食。當地的入境條件是需接種最少兩劑新冠疫苗滿14天以上，購買新冠肺炎治療之保額2萬美元保險，及申請「泰國通行證」THAILAND PASS ，便可豁免檢疫。抵達當地後，須下載MorChana App ，第1天於酒店做核酸檢測(PCR)，結果呈陰性即可開啟旅程。及至第5天做快速檢測（ATK）並把結果上傳至MorChana App。最後回程前48小時內於酒店做核酸檢測（PCR），預備回港時使用。

【新興職業】「出租伴娘」成內地新興行業 每次薪酬可高達800元人民幣 重要入行關鍵：不能太漂亮，詳見【下一頁】

不過，有意前往外地旅遊的港人須留意，雖然回港後的檢疫期將縮短至7天，但如果在回程香港前48小時內於酒店做核酸檢測（PCR）為陽性，就未能上機，要再重新預訂機位及回港後的檢疫酒店。同時，香港對外國航班的熔斷機制也隨時有可能出現改變，某個國家或地區的新冠肺炎個案如大量增加，不排除港府會突然對某些地區再推「禁飛令」，港人也有可能因而滯留於該國家或地區，因此決定去外國旅行前，必須作出兩手準備。

【Staycation】城景國際推假日住宿優惠 兩人住一晚連午市點心放題加早餐 最平房價950元，詳見【下一頁】

【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍