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禁飛令今天起取消 檢疫期縮至7日 旅行社推小包團吸客 泰國14天團價格22,999元起

理財智慧 17:29 2022/04/01

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港府於今天（4月1日）起，取消美國、英國、加拿大等九個國家來港的禁飛令，同時也放寬航空公司「熔斷機制」，熔斷機制下禁飛期亦由14日減至7日；及縮短回港檢疫期至7日。檢疫期大大縮短，吸引不少港人步署到外國旅遊，也有本港旅行社即推出小旅行團吸客。

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本港自今年1月初先後向9個國家（澳洲、加拿大、法國、印度、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、英國和美國）實施「熔斷機制」，禁止民航客機着陸香港，包括英國、美國等，其後港府於3月21日公布於4月1日起取消禁飛令。同時於4月1日起增加指定檢疫酒店，以應付更多香港居民和外傭回港的檢疫需求。按計畫將會有38間指定檢疫酒店提供合共超過1萬間房，亦會有4間酒店合共為外傭檢疫預留約1,600間房。


有本港旅行社即推出相關遊行團吸客，其中縱橫遊剛推出5個「小包團」，目的地有泰國、日本、西歐5國及東歐6國，二人即可成團，團費由為22,999元至34,999元不等，行程介乎10至14天，以上費包食宿及交通，並安排一名工作人員跟隨，只須符合當地的入境要求便可報團。其中泰國及西歐團最快可於4月份出發，東歐團及日本團，最快可於5月份及7月份才出發。

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其中最平的為泰國的14天團，價格為22,999元起，行程前往七岩華欣及曼谷芭堤雅，全程住5星級酒店，也可享用米芝蓮級美食。當地的入境條件是需接種最少兩劑新冠疫苗滿14天以上，購買新冠肺炎治療之保額2萬美元保險，及申請「泰國通行證」THAILAND PASS ，便可豁免檢疫。抵達當地後，須下載MorChana App ，第1天於酒店做核酸檢測(PCR)，結果呈陰性即可開啟旅程。及至第5天做快速檢測（ATK）並把結果上傳至MorChana App。最後回程前48小時內於酒店做核酸檢測（PCR），預備回港時使用。

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不過，有意前往外地旅遊的港人須留意，雖然回港後的檢疫期將縮短至7天，但如果在回程香港前48小時內於酒店做核酸檢測（PCR）為陽性，就未能上機，要再重新預訂機位及回港後的檢疫酒店。同時，香港對外國航班的熔斷機制也隨時有可能出現改變，某個國家或地區的新冠肺炎個案如大量增加，不排除港府會突然對某些地區再推「禁飛令」，港人也有可能因而滯留於該國家或地區，因此決定去外國旅行前，必須作出兩手準備。

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記者：陳詠妍

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