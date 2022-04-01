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【FB母企】Meta 轉攻元宇宙後　人工智能部門爆離職潮

股市 16:33 2022/04/01

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【FB母企】Meta 轉攻元宇宙後　人工智能部門爆離職潮

Facebook、Instagram 母企Meta （美：FB）去年起轉攻元宇宙，有外電引述消息指，隨著Meta 策略轉型，Meta至少四位知名人工智能（AI）科學家已離職，此前這批AI專家曾在世界知名期刊上發表數十篇學術論文，並協助Meta使用AI技術在Facebook 和 Instagram 取得多項突破。

在AI將改變世界信念的推動下，美國科技巨頭在過去幾年一直在AI領域進行大量投資，但報道指，更多Meta AI 員工預計將在未來幾周內離開，報道稱，有些人跳到另一個大實驗室，以更好地推進他們的職業或研究。

從Meta 離職的AI 專家包括Edward Grefenstette，Grefenstette曾領導 Meta AI 的強化學習分支；Meta AI 的研究工程經理之一Heinrich Kuttler最近幾週離職，加入由 DeepMind 聯合創始人 Mustafa Suleyman 和 LinkedIn 創辦人Reid Hoffman 成立的初創公司 Inflection AI；另一位Meta AI 專家Ahmad Beirami今年1 月離開 Meta 研究科學家職位，並以同樣的角色加入 Google。

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？　教你MPF配置策略（立即收看）

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