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【大行報告】摩通：內地壽險企業料受累封控措施與代理人數減　看好非壽險險企財險與人保

股市 16:35 2022/04/01

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摩通指內地壽險企業料受累封控與代理人數減，看好非壽險險企財險與人保。

內險股已全數公佈去年業績，摩通指觀察該板塊業績後，仍然認為今年首季非壽險險企的增長與盈利動力相對較佳，首選內險股為正給予「增持」評級的財險 （02328） 及人保 （01339）

摩通指除太保 （02601） 外，所有內險股都將去年派息比率上調或保持在原有水平，反映他們預期，即使在俗稱「償二代二期」的資本新規實施與宏觀經濟欠佳下，公司未來資本仍充足。加上管理層在業績會上頻頻提及股東回報與股息，摩通料內險股整體派息比率今年平均可維持在37％的穩定水平。

然而，摩通提醒債息下跌恐怕會累及險企盈利，成為其派息的潛在風險。該行分析指貼現率每下跌10點子，內險全年稅前利潤平均將有26％跌幅，當中又以國壽 （02628） 對此最為敏感，而平保則相反在貼現率對盈利之影響上最不敏感。

料今季險企不會因內房投資減值出現顯著損失

展望今年首季，摩通預期主要內險股純利將錄10％至35％跌幅，因疫情封控措施可能會令壽險銷售受累面對面會議減少，以及股市波動與中國債息下跌等因素影響投資回報。至於非壽險界別，則可能受惠一線城市公眾流動性減少令索償率降，連同穩定的承保表現，首季盈利料相對較壽險企業強勁。摩通又相信，險企今季不會因內地房地產投資而出現顯著減值損失。

新業務價值方面，鑑於今年首季代理人數目料進一步下跌，摩通估計業內整體新業務價值潛在增長趨勢不會有太大變化，預期平保 （02318） 新業務價值今季及下季分別按年跌29％及8％，其他壽險企業期內新業務價值表現亦相若。不過，由於平保的綜合業務模式，摩通認為其潛在盈利跌幅將相對低於其他同業，首季營運利潤與純利料分別僅倒退3％及8％。然而，由於平保首季著力壽險改革多於開門紅銷售旺季，故首季新業務價值預測會有較大跌幅。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

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A股 港股 中國人壽（02628） 中國平安（02318） 中國人民保險集團（01339） 中國財險（02328） 內地保險股 派息 新業務價值 中國

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