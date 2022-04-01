  • 21°C
香港時間 : 2022401日 (五) 16:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行看法】中金：港股吸引力逐步顯現　後續可能逐步進入磨底階段

股市 16:25 2022/04/01

分享：

【大行看法】中金：港股吸引力逐步顯現　後續可能逐步進入磨底階段

港股首季跌1,400點，中金認為，由於俄烏局勢、疫情升級以及監管變化等多重因素衝擊，港股今年下跌較多，整體估值已降至歷史低位，吸引力逐步顯現，加上內地政策維穩訊初見，短期流動性衝擊可能暫告段落。

晨星點名15隻股票【下一頁】

中金表示，儘管市場短綫仍有可能反覆，但類似前期大幅下跌的階段可能已經結束，後續可能逐步進入磨底階段，中長期看，中國市場有望展現相對韌性，港股的吸引力在於估值更低、股息率高及具優質成長性標的。

資金流方面，截至3月24日，北向資金累計淨流出604億元，當中滬市港股通由1月淨流入169億元，轉為淨流出276億元。海外資金方面，連續46周流入港股後，終轉流出，3月前三冋流入總規模達9.9億美元，第4周則淨流出0.1億美元。

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？　教你MPF配置策略（立即收看）

相關文章：【名家看法】交銀洪灝：中概股估值可以更低　全球宏觀風險升溫、市場或二次探底

相關文章：【名家看法】摩根資產管理許長泰：中國股市需更具體政策增強信心　料會降準及下調貸款利率

相關文章：【大行看法】宏利謝企剛：港股仍具結構性主題及行業機遇　恒指市帳率較十年平均低逾1個標準差

港股 港股通 外資 中國市場

上一篇文章

【第五波疫情】大新銀行：首季貸款增長較疲弱　料今年費用收入表現受壓

下一篇文章

【分析】債息倒掛不意味經濟衰退　數據顯示股市不跌反漲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【李小加創業】滴灌通完成7000萬美元B輪融資　李嘉誠旗下維港投資、鄭志剛有份參與
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】港滙跌穿7.83　阿里巴巴美股低港5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升143點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升143點　納指期貨升0.5%（不斷更新）
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
【停牌潮】約50家公司4.1開市前宣布停牌、內房重災　融創世茂難逃停牌命運、一文看清「預告停牌」股份
美股兩周策略部署：短綫有反彈、下周要審慎
美股兩周策略部署：短綫有反彈、下周要審慎
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
【業績｜三桶油】中石油開市跌近3%　去年多賺3.9倍至921.7億人幣、股息率近7厘、目前能源供應成本明顯上升
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款