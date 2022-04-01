▲ 【大行看法】中金：港股吸引力逐步顯現 後續可能逐步進入磨底階段

港股首季跌1,400點，中金認為，由於俄烏局勢、疫情升級以及監管變化等多重因素衝擊，港股今年下跌較多，整體估值已降至歷史低位，吸引力逐步顯現，加上內地政策維穩訊初見，短期流動性衝擊可能暫告段落。

中金表示，儘管市場短綫仍有可能反覆，但類似前期大幅下跌的階段可能已經結束，後續可能逐步進入磨底階段，中長期看，中國市場有望展現相對韌性，港股的吸引力在於估值更低、股息率高及具優質成長性標的。

資金流方面，截至3月24日，北向資金累計淨流出604億元，當中滬市港股通由1月淨流入169億元，轉為淨流出276億元。海外資金方面，連續46周流入港股後，終轉流出，3月前三冋流入總規模達9.9億美元，第4周則淨流出0.1億美元。

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