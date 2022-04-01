【能源產業】歐盟宣佈重建歐洲太陽能產業 以擺脫對俄國能源依賴

歐盟執委會於3月31日宣佈將「不計代價」重建歐洲的太陽能製造產業，以減少對俄國能源的依賴。根據外媒報導，俄國作為歐洲天然氣的最大供應國，在出兵烏克蘭後，歐盟決心今年要減用三分之二的俄國天然氣，並在2027年徹底停用。

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根悉歐盟執委會正在草擬詳細的計畫書，該計畫預計於5月公布，歐盟能源執委Kadri Simson稱：「我們需要把太陽能製造業帶回歐洲，執委會將不計代價，讓此事成真。」她表示，考慮協助太陽能方案融資是其一個考慮方案。

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除此之外，歐盟策略還包括加速太陽裝設的審核程序、支援更多太陽能購買協定、打造歐洲的太陽能製造產能。歐盟執委會說，2030年可以用480GW的風電和420 GW的光電，取代1,700億立方公尺的俄國天然氣。

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記者：鄭日棱