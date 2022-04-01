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【2022消費券】一田生活家品優惠低至3折 送限量1萬張超市現金券

理財智慧 17:26 2022/04/01

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新一輪消費券計劃即將發放，一田百貨宣布由4月7日起推出優惠活動，電器、美容、廚具、嬰兒用品等家品的最高優惠達3折，此外更提供「110元超市現金優惠券」及「150萬元WeChat Pay HK優惠券」。

【溫股知新】再次審視宏觀因素   優質股同你數一數

由4月7日起，於一田可享以下優惠：

優惠1：即日單一發票購買一田現金禮券每滿1,000元，即可換領「110元超市現金優惠券」。每人每次最多限換5套。全期共設10,000名額，先到先得，送完即止。現金優惠券1套6張，設指定使用日期及條款，詳情可參閱現金優惠券背頁。

優惠2：低至3折買齊生活家品，優惠詳情可參閱一田網頁

優惠3：於WeChat Pay HK 發放6萬張優惠券，合共總值150萬元。詳情可留意 WeChat Pay HK消費券頁面。

一田「自選家電提案」：同一時間升級家品電器，從A揀選5,000/10,000元貨品，再從B免費選1款貨品。

A組產品

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B組產品

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其他產品優惠：

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責任編輯：嚴浩文

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