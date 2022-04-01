CCL首季累跌3.90%　本周報177.34點再創56周新低　中原︰跌幅收窄　料樓價快將見底

受疫情影響，樓價持續下調，但隨着疫情緩和，樓價跌幅也收窄。反映二手樓價走勢的中原領先指數（CCL）最新報177.34點，雖56周（即2021年2月後）新低，但跌幅由上周的1.12%收窄至0.77%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，CCL四大整體指數齊跌2周，但跌幅收窄。受惠於放寬按保及疫情緩和，二手成交量明顯回升，樓價跌幅將逐步收窄，相信樓價快將見底。CCL目標下試176點低位。

其他指數方面，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.11點，創58周（即2021年2月後）新低，本周跌0.87%，上周跌0.89%。CCL（中小型單位）報177.13點，創58周（即2021年2月後）新低，本周跌0.89%，上周跌0.92%。CCL（大型單位）報178.46點，創49周（即2021年4月後）新低，本周跌0.15%，上周跌2.16%。四大整體指數齊跌2周，CCL累跌1.89%，CCL Mass跌1.75%，CCL（中小型單位） 跌1.80%，CCL（大型單位）跌2.31%。

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四區樓價二升二跌，走勢各自反覆下調。新界西CCL_Mass報165.75點，創56周（即2021年2月後）新低，按周跌1.47%，連跌2周共3.67%。近2周新界西樓價跌勢明顯，主導大市向下。九龍CCL_Mass報172.50點，創58周（即2021年2月後）新低，按周跌2.09%。港島CCL_Mass報180.11點，按周升0.23%，上周創107周新低後微升。新界東CCL_Mass報194.84點，按周升0.75%。

黃良昇指，以正式買賣合約日期計，今年首季CCL跌3.90%，CCL Mass跌3.84%，CCL（中小型單位）跌3.83%，CCL（大型單位）跌4.27%，港島跌4.54%，九龍跌3.59%，新界東跌3.50%，新界西跌3.67%。

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