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【中國經濟】法國外貿銀行：中資銀行業績未受房地產困境影響　大型銀行應對衝擊防禦性仍較強

股市 16:01 2022/04/01

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法國外貿銀行：中資銀行業績未受房地產困境影響　大型銀行應對衝擊防禦性仍較強

中國各大銀行早前陸續公布2021年全年業績。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Alicia Garcia Herrero）表示，儘管債券違約率在去年創下新高，但中資銀行似乎並未受到這些行業，尤其是房地產，企業困境的影響，在資產質量和償付能力方面，不良貸款率以及問題貸款比率均有下跌，整體而言，中國大型銀行應對各種衝擊的防禦仍然較強。

艾西亞指。由於貸款撥備和核銷需求低於2020年，2021年中資銀行的利潤增長取得了顯著進展。雖然淨息差下降和成本上升都是相對不利的因素，但政府刺激措施帶來的預期貸款增長將有助於緩解這種負面趨勢。

她表示，鑒於金融部門與經濟之間關係密切，2021年中國經濟增長反彈也提振了銀行的利潤。儘管近期信貸增長不是很強勁、銀行淨息差持續縮小，但3月初兩會期間宣佈的財政和貨幣刺激措施，有望支持貸款增長。

此外，在資產質量和償付能力方面，艾西亞指，中國銀行整體的不良貸款比率、問題貸款比率等均有改善，資本充足率由2020年的14.7%反彈指2021年的15.1%，高於監管要求，但這種改善很大程度上來自債券發行，而非內生資本。

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金融 債券 經濟 法國

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