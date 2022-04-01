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【蘋果動向】專攻中小企客戶　蘋果於美國推出訂閱服務

科技 16:00 2022/04/01

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Business Essentials服務包括Apple Care、iCloud 空間、更快的客服支援，以及更方便的企業設定工具，如可派發公司專用的Apple ID，或是在App Store中獲得指定App的下載及使用許可。

蘋果（Apple）日前亦發表新的訂閱服務「Business Essentials」，針對員工少於500人的企業，而該服務目前只在美國推出。

【混合工作】Google Workspace更新 用Meet開會可以Emoji回應
 
Business Essentials服務包括Apple Care、iCloud 空間、更快的客服支援，以及更方便的企業設定工具，如可派發公司專用的Apple ID，或是在App Store中獲得指定App的下載及使用許可。
 
此外，透過Wi-Fi或VPN設定，IT人員也可以快速將檔案加密機制，直接套用到所有員工的蘋果裝置，而目前Business Essentials僅在美國市場推出。

【科技應用】Zoom推出「Zoom Up合作夥伴計劃」 特定市場供雲端電話系統接入
 
至於價格方面，若選擇50GB iCloud空間，每部裝置月費為2.99美元（約23.4港元），200GB空間為 6.99 美元（約54.7港元），而2TB為12.99 美元（約101.7港元）。

【Meta】Facebook Messager推全新快捷鍵 一鍵即發GIF圖

責任編輯：廖淑瑩

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