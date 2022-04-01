【Omicron】英錄多宗BA.1結合BA.2個案 傳播力更強

英國衛生部門發布的報告顯示，英國出現多達數百宗Omicron亞變種BA.1與BA.2結合的變種個案，將這款病毒命名為XE。世界衛生組織（WHO）指XE的社區傳播力明顯較Omicron BA.2強。

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英國衛生安全局（UK Health Security Agency，簡稱UKHSA）上月底發表報告，指專家正研究Delta變種與Omicron BA.1結合的兩款毒株XD及XF，以及BA.1與BA.2結合的變種XE。

報告指歐洲幾個國家都存在XD毒株，但英國未有發現。而XF曾於英國形成一個小型感染群組，但自2月15日以來已沒有再出現。

英國於今年1月19日首次發現XE。根據UKHSA截至上月22日的數據，英國偵測到當地存在763個XE相關基因序列，而英格蘭共有637宗XE個案。

據悉，當地大部分XE個案集中於倫敦、英格蘭東部及東南部地區。

報告提到XE目前僅佔英格蘭境內少於1%的測序個案，而早期增長率與BA.2也沒有顯著差異。

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世衛也在3月29日發布的每周流行病學更新報告中提到XE。世衛指早期估計表明，與BA.2相比，XE的社區增長率優勢約為10%，但指上述發現仍有待進一步證實。

外媒引述上述數據指，如證實XE的傳播能力較BA.2高10%，代表其傳播能力較原始Omicron變種高約43%。

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責任編輯：鄭錦玲