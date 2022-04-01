【日本經濟】濫捕致魚價暴漲　日本壽司店老闆嘆採購價3年漲5倍

▲ 全球濫捕加上海水溫度上升，日本的魚貝類捕獲量正嚴重減少。（法新社圖片）

全球濫捕加上海水溫度上升，日本的魚貝類捕獲量正嚴重減少。有專家認為，為了保護日本的飲食文化，當局需要制定保護水産資源的國際規則。

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根據日本漁業與養殖業的生産統計數據，包括在公海的遠洋漁業，2020年日本國內海洋水産品的總漁獲量（養殖除外）下滑至1984年高峰時的3成，創下1956年有統計數據以來的最低紀錄。

魷魚類減產 比1984年少8成

據《日經新聞》報道，一眾魚類中，以魷魚類減產最為嚴重。2020年漁獲量為8.2萬噸。比1984年減少84％。在近海擁有太平洋褶魷魚優良漁場的青森縣八戶市，當地的魷漁業協議會表示，由於燃料費也高漲，「有人覺得不划算，已放棄出海捕漁」。

除了海水溫度變動及繁殖週期等多種原因，導致此情況的重要因素是濫捕。近年，中國等國家的大型漁船在日本近海作業的情況增多，導致資源減少。

日本國立研究開發法人「水産研究與教育機構」對人造衛星數據等進行分析後發現，2019年到日本海捕魚的中國漁船年漁獲量達到約15萬噸，相當於日本國內太平洋褶魷魚漁獲量的3.7倍。

魚貝類捕獲量減少，首當其衝的便是壽司店。東京都台東區的「次郎長壽司」老闆三森勇稱，所有材料的採購價都在漲。原來1條100日圓（約6.41港元）的太平洋褶魷魚，採購價3年漲5倍；1箱海膽要價1.8萬日圓（約1153港元），採購價漲6倍。

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責任編輯：李智美