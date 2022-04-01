▲ 【金融科技】畢馬威夥騰訊發布金融科技十大趨勢展望報告 料零信任架構將重塑金融可信邊界

畢馬威夥騰訊 （00700） 發布《數實共生·2022金融科技十大趨勢展望》報告探討金融科技行業可持續發展戰略。畢馬威中國技術和新經濟管理諮詢主管合夥人高人伯表示，數字化是對金融機構整體經營和管理能力的一次「代際」升級，儘管各家金融機構開展數字化轉型的驅動因素各不相同，但均需要在業務、技術、數據和組，織等層面多為並舉，方可保障數字化轉型的成功。

報告提到，金融業在安全、合規的風險把控下，通過企業架構的變革與技術的融合，推動金融科技在實體業務多場景中落地與應用，帶動業務發展，形成更加強大的金融科技生態體系。

騰訊雲：金融行業數字化轉型迫在眉睫

基於金融技術與業務的不斷融合，報告中列出了「金融科技」未來十大趨勢：包括零信任架構（ZTA）重塑金融可信邊界；跨鏈信任促進金融場景深度融合；聯邦學習提高數據交互效率；分佈式雲重塑金融大數據架構；低代碼開發提升金融業敏捷服務能力；隱私計算保障金融數據安全融合；同態加密推進金融數據安全共享；PA（機器人流程自動化）加速金融業自動化、智能化；全真互聯實現數實融合加速金融普惠；數字銀行突破時空限制實現金融普惠。

騰訊雲副總裁郭仁聲表示，近年騰訊雲從金融新基建、數字新連接及場景新服務入手，為衆多金融機構的數字化轉型提供了助力。郭仁聲又稱，在國家戰略背景下，金融行業數字化轉型迫在眉睫。伴隨著全真互聯、分佈式雲、低代碼開發等技術的蓬勃發展可推動金融創新及經濟發展。

【ET財智Talk】波動市下如何攻守兼備？ 教你MPF配置策略（立即收看）

相關文章：

【新股IPO】畢馬威：港股首季IPO市場集資規模按年跌近9成、跌出五強 首宗SPAC併購交易有望年底前完成

【保就業2022】畢馬威中國：新一輪「保就業」更具針對性 有助穩定及降低失業率

【烏克蘭戰爭】兩大會計師事務所畢馬威及羅兵咸撤出俄羅斯 Netflix等多家企業停俄業務