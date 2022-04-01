▲ 【譚仔愚人節】譚仔及三哥4.1隆重呈獻 「譚仔米．扇」VS女神阿Gi加持「三哥名湯泡泡浴鹽」

譚仔國際 （02217） 近年在4月1日愚人節從未有令人失望，繼去年的「三小辣面膜」後，今年創意加倍，旗下譚仔米線及譚仔三哥均在愚人節推出新產品，譚仔推出由譚仔姐姐擔正代言的「譚仔米．扇」，譚仔三哥則有美女YouTuber樊沛珈（阿Gi）的「三哥名湯泡泡浴鹽」。

譚仔表示，自古以來，扇有祝福的意味，一般的扇係以竹枝交疊而成，而這把新出的「譚仔米．扇」以63萬條米線交織而成，並且經過譚仔姐姐長時間使用麻辣湯烹煮，一眾譚仔姐姐粉絲記得要好好珍藏「譚仔米．扇」。

「譚仔米．扇」間可滿足怕凍又怕熱的你

由於「譚仔米．扇」以麻辣湯烹煮，所以「譚仔米．扇」會有陣陣譚仔獨有的麻辣香氣，微風仲可以通過這把「米．扇」，帶給你一股溫柔又舒暢的感覺，無論天凍天熱都唔怕。今晚就有冷鋒到港，氣溫會急跌10度，只要有「譚仔米．扇」，那股麻辣香氣可以令你全身都咁溫暖。

若怕熱唔怕凍又可以點用「譚仔米．扇」？簡單，去譚仔食辣時除了用左撥汗，還可以「撥」走尷尬、悶氣或緊張的氣氛，所以生活點過，其實都係在乎一「扇」間。

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「三哥名湯泡泡浴鹽」屋企都可homecation

譚仔有譚仔姐姐粉墨登場，譚仔三哥則有女神阿Gi加持的「三哥名湯泡泡浴鹽」，務求將居家生活，變成homecation。阿Gi化身三哥名湯大使，為三粉率先「出浴」試浸兩款浴鹽，包括「甜美番茄湯味」、「特辣麻辣湯味」，兩款名湯都香氣十足，性質溫和，絕不乸眼，適合任何皮膚人士及三哥忠粉使用。

譚仔三哥指，雖然去唔到日本，但有三哥同阿Gi帶你體驗「名湯」，幫你的生活搵返新鮮感，為每日創造一點小確幸，讓你安在家中，都可以沉浸喺三哥美食的氛圍之中。

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