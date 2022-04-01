【多圖】何文田「居屋樓王」冠德苑　業主未曾入住　曾裝修但叫停　最終淪為銀主盤

位於何文田常樂街的「冠德苑」於2019年發售，曾被視為「居屋樓王」，雖然屋苑禁售期未過，但近日錄得銀主盤成交。據代理提供的相片顯示，單位全屋似乎曾進行裝修，但處於停工階段，景觀以市景為主。

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香港置業鄭桂鈺說，冠德苑B座冠盛閣高層9室，實用面積468平方呎，早前淪為銀主盤，銀主原叫價609萬元，終以609.5萬元沽出（未補地價），實用呎價約13,024元。據了解，原業主為一對年輕情侶，單位曾進行裝修，但其後暫停，不排除期間出現財務問題，所以單位淪為銀主盤，亦有消息指，原業主購入單位後一直未有入住。

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資料顯示，原業主2019年12月以409.88萬元（未補地價）一手購入，而新近造價則較當年高199.62萬元，即貴近50%。

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