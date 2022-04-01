【ET講股通】梁耀康：順勢操作（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今日低開後反覆靠穩，恒指今早承接美股跌勢低開303點，早段曾跌438點，其後跌幅收窄，半日跌159點，收市掉頭轉升42點，收報22039點，重上兩萬二。中概股受累退市風波，百度 （09888） 挫近半成，阿里巴巴 （09988） 、京東 （09618） 跌逾2%；騰訊 （00700） 升逾1%；中遠海控 （01919） 升逾9%。港股後市點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：13 - 港股今日市況速覽 恒指尾市跌幅收窄

00：46 - 港股回軟受累隔晚中概股大跌＋北水缺席

01：20 - 財新中國製造業PMI降至50之下 市場憂內地疫情拖累經濟

01：59 - 約50間公司停牌 停牌潮令港股受困

02：37 - 港股周一料淡靜 揀股宜順勢做

03：41 - 煤炭股可留意 中國神華 （01088） 、中煤能源 （01898） 強勢

04：39 - 資源股值得吼 中海油 （00883） 憧憬發A股撑股價、料4月中才公布特別息

06：00 - 石油相關股海隆控股 （01623） 、安東油田服務 （03337） 可短炒 但小心波幅要控制注碼

06：55 - 航運股業績好兼股價強勢 可留意東方海外 （00316） 、太平洋航運 （02343） 、中遠海控 （01919）

08：51 - 金融股滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 繼續強勢

09：02 - 水泥股中國建材 （03323） 短炒要留意市場氣氛

11：05 - 潛力股推介：海爾智家 （06690）

13：27 - 觀眾問股：上海復旦 （01385） 績後急升 現價還值得買入嗎？

15：18 - 觀眾問股：工商銀行 （01398） 5元買入 短期可上望幾多？

15：50 - 觀眾問股：騰訊 （00700） 可買入？ 無北水下倒升市底轉強？

16：37 - 觀眾問股：中興 （00763） 20元有貨如何操作？

18：13 - 觀眾問股：長城汽車 （02333） 未有貨 現價短炒有幾多上望空間？

19：10 - 港股收市市況速報

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恒指先跌後升，全日升42點，收報22039點，大市總成交進一步縮減至946億元。

認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股裂口低開，主因昨晚中概股捱沽，加上北水缺席。數據方面，3月財新中國PMI跌至48.1，憂慮中國經濟添壓。踏入4月，多達50家公司停牌，內房為重災區，亦影響市場信心。惟低位V彈，反映市底算硬淨，料在北水重臨前，市況續靜。

部署上，宜順勢操作，未宜博反彈或追落後。可留意以下板塊：

一、煤炭股：神華 （01088） 業績好，派息高，刺激板塊全綫受捧；

二、資源股：中海油 （00883） 表現硬淨，主因將回A股，惟要小心此憧憬能否撑起股價，因油價在美國大手釋放石油儲備下，壓力驟增。油服股短線亦可留意，但要小心波動甚大；

三、航運股：太平洋 （02343） 公布業績兼發盈喜；

四、金融股：如滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） ；

五、水泥股：如技術走勢向好的中國建材 （03323） 。

技術突破的股份可留意海爾智家 （06690） ，先看28、29元，以23.35元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰上海復旦、工行、騰訊、中興通訊、長城汽車︰立即觀看】

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