【創作者經濟】未來聚焦NFT與串流平台發展　美初創解鎖「折現」新模式

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為進一步加強監管大型科企經營，歐盟近日正為《數碼服務法》（Digital Services Act）商討細節，包括禁止定向廣告。新規定成為科企「緊箍咒」，直接影響數碼廣告生態圈固有運作。
NFT限制小 帶來更多商機
歐盟早在一年前提出《數碼服務法》，違規公司或面臨高達其全球收入6%的罰款。歐盟競爭事務執委Margrethe Vestager日前表示，最快4月底達成協議。
數碼科技創造的網紅，包括透過經營社交媒體或影音頻道，為觀眾提供圖像作品、影片內容的創作者。隨着品牌廣告投放策略轉變，將吸引多元領域、身份，以及年輕一代用戶投入創作者經濟市場，分一杯羹。
以往這些創作者從社交媒體廣告、品牌贊助與合作，甚至透過舉辦專業知識課程等賺取收入，創造了新經濟生態。在NFT領域方面，其應用領域限制較小，只要是「數碼IP授權商品」，如加密數碼藝術品、音樂、影片等，都可以成為NFT創作。
平台如YouTube亦宣布將投入NFT市場，藉此推動全新內容創作，為創作者及平台創造更大獲利。未來有望以Web 3.0技術銜接並結合加密貨幣、區塊鏈、去中心化及NFT內容應用，強化創作者與粉絲之間連接，藉此帶來更多商機。
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出現新模式 向創作者「折現」
為了扭轉創作者商業模式較為被動的局面，近日更有初創公司瞄準串流平台創作者的掘金潛力，套用提供融資服務的概念，出資買斷創作者已發布影片的未來5年廣告收入，作為「另類FinTech服務」。
早前美國初創Spotter以此做法開創了全新創作者商業模式，讓創作者提前將未來收入折現作營運及製作資金，確保有足夠資源進行深化內容、擴大影響力。例如美國知名搞笑主播網紅MrBeast，早前就從Spotter獲得資金開發西班牙語頻道，此後該頻道收視率更增長了超過300%，每月達到13.5億次觀看次數。
據外國科技媒體TechCrunch分析，
一般而言，在YouTube、TikTok、Snapchat或其他平台，創作者透過與品牌交易而製作的宣傳產品內容收益，遠比自製內容放在平台上的廣告分成賺得更多，然而創作者仍然希望自己的作品有其獨有價值。
平台如TikTok、YouTube等，近年針對創作者推出補貼資金方案，吸引創作者為平台持續提供優質內容，但事實上，這些補貼對於大多數創作者而言，可謂僧多粥少。
而該初創在評估創作者的潛力及投資製作時，設有3大策略，包括：
OTT平台添資助 Podcast節目影片化
此外，近日不少OTT（網絡串流媒體）平台為令內容類別更多元化，正陸續加大對創作者的資助。
例如YouTube近日宣布向願意跳槽的YouTube Podcast用戶，提供5萬美元（約39萬港元）現金資助以製作Podcast節目，以及向Podcast網絡提供20萬至30萬美元（約156萬至235萬港元）資助，解決影片製作的高額啟動成本。
記者：張寶燕
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