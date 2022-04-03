  • 21°C
香港時間 : 2022403日 (日) 12:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【創作者經濟】未來聚焦NFT與串流平台發展　美初創解鎖「折現」新模式

12:00 2022/04/03

分享：

歐盟提出的《數碼服務法》最快4月底達成協議，品牌廣告投放策略將進一步轉變，長遠推行網紅行銷策略，同時解鎖更大規模的創作者經濟。

為進一步加強監管大型科企經營，歐盟近日正為《數碼服務法》（Digital Services Act）商討細節，包括禁止定向廣告。新規定成為科企「緊箍咒」，直接影響數碼廣告生態圈固有運作。

  • 有言品牌未來更會長遠推行網紅行銷策略，連帶解鎖更大規模的創作者經濟
  • 當中以NFT領域與串流平台為兩大發展核心

NFT限制小 帶來更多商機

歐盟早在一年前提出《數碼服務法》，違規公司或面臨高達其全球收入6%的罰款。歐盟競爭事務執委Margrethe Vestager日前表示，最快4月底達成協議。

數碼科技創造的網紅，包括透過經營社交媒體或影音頻道，為觀眾提供圖像作品、影片內容的創作者。隨着品牌廣告投放策略轉變，將吸引多元領域、身份，以及年輕一代用戶投入創作者經濟市場，分一杯羹。

以往這些創作者從社交媒體廣告、品牌贊助與合作，甚至透過舉辦專業知識課程等賺取收入，創造了新經濟生態。在NFT領域方面，其應用領域限制較小，只要是「數碼IP授權商品」，如加密數碼藝術品、音樂、影片等，都可以成為NFT創作。

平台如YouTube亦宣布將投入NFT市場，藉此推動全新內容創作，為創作者及平台創造更大獲利。未來有望以Web 3.0技術銜接並結合加密貨幣、區塊鏈、去中心化及NFT內容應用，強化創作者與粉絲之間連接，藉此帶來更多商機。

【NFT始祖】一張收據估價超過430萬　60年前已預言NFT熱潮？

【華燈初上NFT】Netflix懸疑劇《華燈初上》　推解謎NFT遊戲

出現新模式 向創作者「折現」

為了扭轉創作者商業模式較為被動的局面，近日更有初創公司瞄準串流平台創作者的掘金潛力，套用提供融資服務的概念，出資買斷創作者已發布影片的未來5年廣告收入，作為「另類FinTech服務」。

早前美國初創Spotter以此做法開創了全新創作者商業模式，讓創作者提前將未來收入折現作營運及製作資金，確保有足夠資源進行深化內容、擴大影響力。例如美國知名搞笑主播網紅MrBeast，早前就從Spotter獲得資金開發西班牙語頻道，此後該頻道收視率更增長了超過300%，每月達到13.5億次觀看次數。

據外國科技媒體TechCrunch分析，

一般而言，在YouTube、TikTok、Snapchat或其他平台，創作者透過與品牌交易而製作的宣傳產品內容收益，遠比自製內容放在平台上的廣告分成賺得更多，然而創作者仍然希望自己的作品有其獨有價值。

平台如TikTok、YouTube等，近年針對創作者推出補貼資金方案，吸引創作者為平台持續提供優質內容，但事實上，這些補貼對於大多數創作者而言，可謂僧多粥少。

而該初創在評估創作者的潛力及投資製作時，設有3大策略，包括：

  • 1.分析觀眾黏着度：用戶花多少時間在該創作者的內容上、有沒有長時間的持續收看
  • 2.考慮內容類型「長尾效應」（The Long Tail）：例如不會投資製作新聞、政治內容的創作者。Spotter創辦人兼行政總裁Aaron DeBevoise認為，因為內容類型的長尾效應太低，觀眾不容易培養忠誠度。
  • 3.配合數據分析：協助這些創作者擴大影響力，讓所授權的影片能有更多流量與廣告收入，同時讓自己獲利更多。

【NFT】初創Paititi拓NFT交易平台　專攻亞洲市場

OTT平台添資助 Podcast節目影片化

此外，近日不少OTT（網絡串流媒體）平台為令內容類別更多元化，正陸續加大對創作者的資助。

例如YouTube近日宣布向願意跳槽的YouTube Podcast用戶，提供5萬美元（約39萬港元）現金資助以製作Podcast節目，以及向Podcast網絡提供20萬至30萬美元（約156萬至235萬港元）資助，解決影片製作的高額啟動成本。

記者：張寶燕

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【元宇宙發展】報告：企業級元宇宙4大趨勢　需設虛實共生規劃
2022/03/26
【元宇宙發展】報告：企業級元宇宙4大趨勢　需設虛實共生規劃
【危機管理】Carousell變陣支持中小企　健身教練轉戰線上自救
2022/03/27
【危機管理】Carousell變陣支持中小企　健身教練轉戰線上自救
【科技應用】機械狗有新任務！　進駐龐貝考古公園　識別古蹟結構及安全問題
2022/04/02
【科技應用】機械狗有新任務！　進駐龐貝考古公園　識別古蹟結構及安全問題
【醫療科技】科大生研AI系統　以鏡頭偵測用戶健康數據
今日
【醫療科技】科大生研AI系統　以鏡頭偵測用戶健康數據

你可能感興趣

【元宇宙發展】報告：企業級元宇宙4大趨勢　需設虛實共生規劃
16:00 2022/03/26
【元宇宙發展】報告：企業級元宇宙4大趨勢　需設虛實共生規劃
【危機管理】Carousell變陣支持中小企　健身教練轉戰線上自救
18:00 2022/03/27
【危機管理】Carousell變陣支持中小企　健身教練轉戰線上自救
【科技應用】機械狗有新任務！　進駐龐貝考古公園　識別古蹟結構及安全問題
10:00 2022/04/02
【科技應用】機械狗有新任務！　進駐龐貝考古公園　識別古蹟結構及安全問題
網紅 廣告 創新科技及應用 Fintech NFT 串流 區塊鏈 歐盟 廣告 YouTube

下一篇文章

【醫療科技】科大生研AI系統　以鏡頭偵測用戶健康數據
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【澳元定期存款】澳元定存最高11厘　花旗料澳洲8月加息
【澳元定期存款】澳元定存最高11厘　花旗料澳洲8月加息
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
【港元定存】港元一年定存最高1.5厘　季結在即鬥推高息
【港元定存】中銀半年港元定存息最高1.2厘 期內最多賺息1800元
【港元定存】中銀半年港元定存息最高1.2厘 期內最多賺息1800元
【人幣定存】7天人幣定存最高息13.88厘　搶存戰一觸即發
【人幣定存】7天人幣定存最高息13.88厘　搶存戰一觸即發
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【港元定期存款】滙豐渣打罕有鬥加息　1年港元定存最高1.8厘
【美元定存】美元1年定存息突破兩厘 大小港銀猛搶美元資金
【美元定存】美元1年定存息突破兩厘 大小港銀猛搶美元資金
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款