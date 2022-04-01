【大行看法】摩根資管：經濟放緩＋通脹上升　將股票看法由「增持」下調至「中性」

▲ 摩根資管：面對經濟放緩、通脹上升 將股票看法下調至「中性」

摩根資產管理全球多資產策略師Sylvia Sheng表示，貨幣政策的轉變及地緣政治導致市場出現調整，預計市場波動性仍會持續一段時間，料到年中市場回報或會出現改善。摩根資管指，面對經濟放緩、通脹上升，投資暫時減低了風險，將股票看法由「增持」下調至「中性」，並將配置偏好重新轉向美國市場。

Sylvia Sheng指，從技術指標來說，股票超賣，估值的阻力較小，但通脹上升引發了對利潤率的擔憂。該行認為，歐洲的高工資成本更容易影響利潤率，美國的利潤率則有較好的保障，因此，將美股的看法上調至「增持」，將歐股的看法調整至「溫和減持」。目前，該行對新興市場股票保持「中性」，正在密切關注中國疫情和貨幣政策的軌跡。

不預期全球出現經濟衰退

摩根資管指，不預期全球會出現經濟衰退，但衰退風險確實上升。該行基本情境為資產負債表仍然強勁、利潤率及盈利堅挺、被壓抑需求釋放將支持全球增長。雖然能源成本上升會阻礙經濟增長，但美國基金本是能源獨立自主，故不太可能導致經濟活動下滑。而該行預期，歐洲第二季度和第三季度的增長潛力大致持平，因供應限制和生活成本上升對消費造成壓力。整體上，經濟增長雖會放慢，但仍是正面。

該行表示，增長的風險上升，金融環境收緊是一個不利因素，但預期今年仍呈現全球增長的趨勢，隨時間推動、風險消退，風險資產可能會出現上行空間。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：

【大行報告】大摩將恒指基本目標下調一成至22600 料中國今年GDP「保5失敗」

【大行報告】高盛料2022至2025年本港樓價每年跌5% 看好兩隻本港地產股（附各股目標價）