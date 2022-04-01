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【ESG】HSBC滙豐延長及擴大植樹計劃至今年中　個人客戶開立指定定存即可參與

Hot Talk 15:20 2022/04/01

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【ESG】HSBC滙豐延長及擴大植樹計劃至今年中　個人客戶開立指定定存便可參與

HSBC滙豐 （00005） 宣布延長及擴大與One Tree Planted合作的植樹計劃，由即日起至6月30日，滙豐個人客戶只需透過開立指定期存款，便可參與滙豐代客植樹計劃。

滙豐表示，為實踐及支持ESG的永續發展理念，該行於去年底開始與環保慈善機構One Tree Planted合作推出植樹計劃，客戶經滙豐認購一個ESG投資產品，包括存款證、單位信託基金、債券和結構投資產品，滙豐就會代表客戶種一棵樹，以支持印尼再造林計劃，保護瀕危野生動物如蘇門答臘虎、紅毛猩猩及逾1500種鳥類的棲息地。由於計劃推出至今反應正面，滙豐將合作計劃延長至今年6月30日，同時將適用範圍擴大至包括定期存款。

滙豐個人客戶於數碼渠道以合資格新資金開立3個月新資金定期存款，包括港元、美元、人民幣及其他適用外幣，除可享高達2% 的優惠年利率外，滙豐亦會代客戶透過上述植樹計劃，於印尼種植一棵樹，客戶將會獲頒電子證書以示謝意。是次計劃適用於流動或網上理財進行的交易。

【ET財智Talk】加息環境下　 MPF股債比重應點調配？ （立即收看）

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