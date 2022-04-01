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【烏克蘭戰爭】西方制裁反助普京 在俄支持度急升

環球社會熱點 15:30 2022/04/01

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俄羅斯總統普京2月底宣布對烏克蘭開戰，西方多國制裁俄羅斯。但俄羅斯一項獨立民調顯示，普京在俄羅斯的支持度飆升至過去5年高位。調查機構指人們由起初的困惑，因西方制裁認為俄羅斯遭圍剿，反而有助普京支持度急升。

【烏克蘭戰爭】俄兵雪地追軍車 疑遭車隊丟低 【下一頁】

獨立調查機構Levada於3月24日至30日進行民調，訪問俄羅斯1,632名成年民眾。民調結果顯示83%的受訪俄羅斯人表示贊成普京（Vladimir Putin）的行動，較2月戰爭爆發前進行的同類調查高出12個百分點。

上述結果創下自2017年9月以來，普京於同類調查最高的支持度。民調更顯示很多政府機構及執政黨的認可度也有上升。

民調更指有69%受訪者認同俄羅斯正朝著正確方向前進，較2月同類調查高出17個百分點。

Levada總監Denis Volkov認為，很多俄羅斯民眾在國家入侵烏克蘭初期都感到震驚和困惑，但他們逐漸認為俄羅斯遭到外國圍困及相信人民必須團結。

他估計由於西方制裁俄羅斯，俄羅斯與西方的對抗局面使俄羅人團結，也帶動普京的支持度急升。據悉，有部分受訪者表示他們本來普遍不支持普京，但指出現在是時候要支持他。

【烏克蘭戰爭】美加碼制裁俄科技業 俄駐美大使批華府執迷不悟 【下一頁】

Denis Volkov更表示按照俄羅斯民眾的思路，他們認為外界都在反對俄羅斯，只有普京在捍衛俄羅斯人民，否則他們會遭徹底擊倒。

俄羅斯政府早於2016年將Levada列為外國代理人。民調分析網站FiveThirtyEight將Levada列為有聲望的獨立民意調查專家。而美國哥倫比亞大學教授Timothy Frye於2016年的論文中，也發現有關普京支持度的民調通常都能反映俄羅斯國內主流民意。

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責任編輯：鄭錦玲

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