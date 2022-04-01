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【新冠疫苗】兩外國研究指 曾感染加打針保護力最強

環球社會熱點 16:00 2022/04/01

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全球各地積極安排民眾接種新冠肺炎疫苗，加強對新冠病毒的保護作用。外國兩項研究指出，如果確診加上已接種疫苗，將會擁有更多保護力，有效防止重症及有症狀感染，而且保護時間更長。

世衛譚德塞指新冠病毒或繼續進化 但降致病嚴重程度 【下一頁】

兩項研究均在期刊《刺針傳染病》（Lancet  Infectious Diseases journal）刊登，結果顯示曾經感染新冠病毒者同時有接種疫苗，將擁有額外保護效用，特別是防止出現重症。

首項研究來自巴西，研究員指接種克爾來福（CoronaVac）﹑阿斯利康（Astrazeneca）﹑強生（Jessen）及輝瑞疫苗（Pfizer）的確診者，能獲得額外保護力，防範有症狀感染﹑入院重症及死亡。研究對象為逾2.2萬名巴西再次感染新冠病毒患者。

研究員Julio Croda表示，疫苗已證明能保護未感染者出現有症狀感染及重症，在可能出現更具傳染力的變種病毒或導致確診反彈下，作為未來防疫政策指引，了解疫苗與曾確診人士的保護力變得更重要。Croda指現時對於曾感染者是否需要接種疫苗仍有不少爭議，但研究結果明顯支持新冠患者完成兩劑疫苗接種。

【Omicron】亞變種BA.2將成日本主流 南韓重症連2日創新高 【下一頁】

第二個研究來自瑞典，研究發現對於近300萬名確診者而言，只要曾接種疫苗，保護力將延長最少9個月。只打一劑疫苗的患者在2個月內，再次感染風險降低58％。完成兩劑接種，風險更是降低66％。

不過，兩項研究亦有相同限制，未有分析感染Omicron變種的再次確診者。

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責任編輯：吳漢培

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