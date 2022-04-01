▲ 【馬時亨訪問】鄭志剛：香港年輕人非常之好 形容自己為創業者

新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛出席財庫局前局長馬時亨訪問節目中表示，香港年輕人十分有創造力，同時亦十分有想法，讚揚他們「非常之好」，但社會有很多人不明白到底現時年青人想要甚麼，亦不了解他們的想法。

鄭志剛指，社會首先要了解年輕人想法，其次就是要「共同呼吸」，集團和社會要共享價值和資源，需要共同成長才能夠做到共贏。

馬時亨形容鄭志剛是新世界第三代接班人、百年企業「揸弗人（舵手）」，鄭志剛則指，自己「不敢當」且幸運地獲上兩輩家人支持，相對於「守業者」，他當希望自己有創業者思維，將更多創新的主意帶到商業，而不會為自己設置框架，限制了自己的行動和思考。

該訪談節目會在周五（4月1日）晚播出。

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