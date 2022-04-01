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比利時男曼谷街頭被熱情擁抱 睇片先知遇扒手

環球社會熱點 15:01 2022/04/01

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比利時男子近日到泰國曼谷旅遊，在記錄自己在當地夜生活影片時，突然被一名陌生女生擁抱。該男子當時並未為意，惟其後發現身上的金鍊不翼而飛，翻看自拍影片才發現正是被陌生女子偷走。該比利時男子表示，被偷金鍊是家族流傳下來，已向泰國警方報案。

泰國視乎潑水節後疫情走勢 最快7月全面開關 【下一頁】

現年25歲的比利時男子Frederik de Vreese周二（29日）晚上，路經素坤逸路（Sukhumvit）附近五星級酒店時，自拍影片展示當地夜生活。從影片可見，一名陌生女性突然走近並雙手摟著他的脖子，女子更用親暱的口吻自稱可以提供性服務。

Vreese當時未有理會改名女子，而女子亦自行離開。惟Vreese不久後發現自己金鍊不翼而飛，翻看影片後發現，女子在不足10秒內從其頸上偷走金鍊。Vreese已向曼谷警方報案，並透露金鍊來自祖父，在家族中流傳已久。他估計價值800歐元（約6,930港元），但強調其對自己意義更大。

泰國有意年底前列新冠肺炎為風土病 需符合特定條件 【下一頁】

Vreese指曼谷警方已開始著手調查案件，但據報尋獲涉事女子機會不大。Vreese表示，女子身上有一個非常獨特的紋身，或屬於某一個幫派，希望訊息有助尋獲小偷。

曼谷警方表示，已證實Vreese此前從未見過涉事女子，並指女子涉嫌夜間偷竊罪行，警方正查看現場閉路電視識別肇事者。

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責任編輯：李俊儀

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