【熱門職業】元宇宙職位需求創新高　 UI用戶界面規劃最熱門

▲ (法新社圖片)

社交平台Facebook母公司Meta，早前宣布將於加拿大多倫多開設新的工程中心，並預計未來5年創造達2,500個新工作職位，而擴增實景體驗及元宇宙（Metaverse）相關技術工作職位最受關注，當中有部份是辦公室及遙距工作混合模式職位。據《gobankingrates》報告引述職位搜尋引擎Adzuna研究指，自去年10月至今，元宇宙相關職位增長了379%。

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熱門元宇宙職位

報告表示，虛擬世界中經常使用加密貨幣交易，令加密貨幣的工作職位需求增加，今年英國2月份就創下5,302個職位空缺的新高；而網絡安全職位亦有所增長，達64,659個職位，遠高於去年同期的27,267個職位。Adzuna數據科學主管James Neave表示，數據顯示該職業的需求以幾何級增長，元宇宙將成為熱門行業之一，以下就是元宇宙相關工作前6個熱門職業：1.信息技術、2.創意設計、3.公共關係、4.廣告及營銷、5.工程師及6.業務銷售員。

報告指，虛擬世界用戶介面UI（User Interface）設計、使用者體驗UX（User Experience）設計師、動畫設計開發人員及數據科學家，將是最熱門的工作職位。報告強調，傳統的電腦資訊系統工作職位，如工程師、系統開發人員、廣告專業人士及創意工作者等，也會隨著元宇宙發展，陸續增加職位空缺，並預計將會出現元宇宙公共安全等職位，負責管理網絡及現實世界中歧視及隱私等問題。

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投身虛擬世界遙距工作

James Neave表示，虛擬世界仍在發展，有意投身虛擬世界新領域的專業人員，可嘗試報讀相關課程，以學習虛擬世界專業知識的同時，也可與課堂師生互動，認識及拓展該行業的人脈以增加機遇。另外，多個傳統企業品牌相繼發展虛擬世界，圍繞該業務的工作職位需求日增，在申請虛擬世界工作前，可先加入虛擬世界或元宇宙社交網絡建立基礎。

責任編輯：向頌勤

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