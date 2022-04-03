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【人工智能】AI控制智能交通燈　減輕交通擠塞問題

14:00 2022/04/03

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交通堵塞的原因之一，是傳統交通燈系統受機械式規則所控制，無法實時調節路面實況。（法新社）

高效、安全及環保的交通配套，是步入智慧城市的重要一環。有工業研究所利用人工智能（AI）控制智能交通燈，將算法與光學雷達（LiDAR）傳感器結合，以確保更好的交通流量和更短的車輛等待時間，同時為行人在交叉路口提供更安全的保護。

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機械式控制系統    更易引致擠塞

歐盟估計，交通堵塞令其成員國造成每年高達1,000億美元（約7.8萬億港元）的經濟損失。當中的原因之一，是傳統交通燈系統受機械式規則所控制，但這種僵化的控制方式，未能靈活反映實時路面環境，且並不適合所有的交通情況。

為解決交通擠塞問題，德國光電系統研究所Fraunhofer IOSB，就與德國聯邦交通和數碼基礎設施部（BMVI）合作，利用高分辨率的LiDAR傳感器來取代傳統的環路傳感器，更精確地捕捉實際交通狀況；同時使在路口等待的車輛數量，也能夠被實時準確地偵測。

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透過將實時傳感器與AI相結合，取代了傳統的交通燈僵化控制模式。而AI所使用的深度強化學習（DRL）算法，主要是用來解決複雜的交通控制問題。這種算法可計算出交通燈的最佳開關行為和最佳相位順序（phase sequence），以縮短車輛在路口的等待時間、減少行程時間，從而降低車輛等待期間造成的噪音和二氧化碳污染。

傳感器偵測行人   自動調整訊號燈

此外，運用AI控制智能交通不但可延長行人過馬路時間、減少等待時間，也能提高行人過馬路的安全性，這對老年人或殘疾人士尤其有幫助。Fraunhofer IOSB科學家Arthur Müller提到，透過融合AI與LiDAR傳感應用，就能根據行人的需要，自動調整交通燈來增加過馬路時間，而這一過程也是全自動化的。

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責任編輯：陳卓賢

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