【業績｜物管股】時代鄰里：目標今年第三方拓展增長2500萬平方米　料社區增值服務毛利率保持在30%至34%

時代鄰里 （09928） 去年純利多賺32.4%至3.1億元（人民幣，下同），核心淨利潤按年升42.1%至3.3億元，派末期息4.7分。時代鄰里管理層表示，今年是業務的調整年，將更多資源集中在物業管理及社區增社服務上，從2021年2024年兩大業務的收入年複合增長率不會低於30%，預期社區增值服務的毛利率會持續在30%至34%之間，到2024年其收入佔比會達到23%至25%。

截至去年底，物業管理服務總合約建築面積約為1.32億平方米，按年升約61.8%，在管建築面積為1.06億平方米，其中來自第三方的佔比達76.4%。公司表示，將持續增加管理密度，瞄準現有項目的周邊項目的拓展機會，未來會以第三方外拓為主，不計收併購，目標今年達2500萬平方米的第三方拓展增長，目標2024年在管面積超過2億平方米。

採取「自主拓展為主，收併購為輔」策略

2021年行業的調整令物管出現收很多收併購機會，但時代鄰里提到，物管很多資本已慢慢回歸價值，公司對收併購更為審慎，會一直留意機會，若有優質標的會考慮投資，今年續採取「自主拓展為主，收併購為輔」的策略。

時代中國 （01233） 今年將銷售目標大幅調降，問及對時代鄰里會否造成影響，管理層指，去年來自時代中國開發物管的在管面積佔約四分之一，而每年新增交付項目佔新增面積也是約佔四分之一，公司目前約7成以上的項目主要來第三方拓展所得，預計未來時代中國的交付面積佔比將會減少。

去年公司收入按年升54.7%至27.2億元，物業管理服務收入佔58%，錄得15.77億元，社區增值服務收入增194%至5.5億元，非業主增值服務收入則跌6%至4億元。毛利率下降2.9個百分點至27.3%。

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