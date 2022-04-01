【烏克蘭戰爭】俄兵雪地追軍車 疑遭車隊丟低

俄烏戰爭持續37日，俄軍近期積極重整部隊。英媒發布一段影片稱有兩名俄羅斯士兵在雪地徒步追逐一輛軍車，可能是遭車隊丟低。其中一名士兵更不慎跌倒在雪地，情況十分狼狽。

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英媒《太陽報》報道指，這段由無人機拍攝的影片顯示一輛軍車在雪地上行駛，而軍車上印著代表俄軍的Z字符號。

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當軍車加速駛離時，最少有兩名士兵在後面徒步狂奔追趕軍車。其中一名士兵逐漸靠近軍車的時候，突然意外滑倒跌在厚厚的積雪中。

影片

這段影片並無列出發生的日期及時間，但烏克蘭報道指，俄軍撤離是為逃離烏克蘭陸軍第93機械化旅成員。

烏克蘭武裝部隊戰略傳播中心則提及這段影片，諷刺俄羅斯為世界兵力第二強軍隊的神話已經被揭穿。

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烏克蘭官員聲稱自俄烏2月24日開戰以來，已有超過1.7萬名俄羅斯士兵喪生。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）近日簽署法令，下令春季徵兵13.45萬人，國防部表明舉動與烏克蘭的戰事並無關。

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責任編輯：鄭錦玲