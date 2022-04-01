【俄烏局勢】美國制裁俄國最大晶片製造商 直接打擊俄國Mir支付系統

隨著拜登政府承諾繼續就俄烏戰爭對俄羅斯施加壓力，美國剛於周四（31日）宣布對俄羅斯實施新一輪經濟制裁，將21家實體和13名個人列入制裁名單，目標包括俄羅斯最大的晶片製造商Mikron，該公司亦同時是俄羅斯最大的微電子出口商。Mikron亦生產用於俄羅斯支付卡系統Mir的晶片，今次制裁勢必衝擊Mir系統。

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美國財政部長珍耶倫發表聲明表示：「我們將繼續從各個角度制裁普京的戰爭機器，直到這場毫無意義的選擇之戰結束。」由於俄羅斯仍未停止入侵烏克蘭，美國、歐洲和盟國繼續尋求在不損害本國經濟的情況下懲罰莫斯科的方法。

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Visa和Mastercard暫停在俄羅斯營運後，俄羅斯使用Mir支付系統，幫助該國免受戰爭帶來的一些經濟處罰。據知情人士透露，俄羅斯還鼓勵印度將其UPI統一支付系統與Mir連接起來，以便無縫連接兩國銀行卡使用。

俄羅斯科技行業的其他幾家公司，亦在最新一輪制裁名單上，美國財政部表示，這些公司依賴西方技術來使其產品正常運作，當中包括衛星製造公司AO NII-Vektor、與國防工業相關的超級電腦公司T-Platforms，以及導航設備生產公司Molecular Electronics Research Institute。

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責任編輯：嚴浩文