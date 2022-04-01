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【異動板塊】郭明錤稱內地已削兩成Android訂單 未來數月或會再減 手機股齊跌

股樓投資 13:37 2022/04/01

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有最強蘋果分析員稱號的郭明錤在社交平台發文指，內地今年至今已削減1.7億部安卓機（Android）定單，相當於今年原出貨量的20%，而其中70%以上的定單使用聯發科晶片。他亦指，由於消費者信心低迷，預料未來幾個月的定單可能會繼續減少。

同場加映﹕【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

消息拖累手機股下挫。小米集團（01810）低見13.38元，最多跌4%，最新報13.54元，跌2.9%。舜宇光學（02382）暫跌3.3%，報122元；瑞聲科技（02018）暫跌4.8%，報18.06元。鴻騰精密科技（06088）及通達集團（00698）暫亦分別跌3.4%及7.9%。

【國泰 293】4月1日起取消英美等9國禁飛令 國泰航空股價曾創近兩年高【見下頁

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同場加映﹕【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：郭秀慧

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