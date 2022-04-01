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【字節跳動】抖音據報籌組酒水自營電商團隊　主力銷售茅台以外白酒

股市 13:29 2022/04/01

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【字節跳動】抖音據報籌組酒水自營電商團隊　主力銷售茅台以外白酒

字節跳動旗下短片社交平台「抖音」加緊發展電商，有內媒指，抖音正在組建酒水自營電商團隊，透過抖音平台直播或影片型式賣酒，現在正招募電商酒水採銷相關人員，銷售的酒類商品主要以白酒非茅台系列商品為主。

報道引述抖音電商相關負責人稱，為進一步拓展用戶在酒水購買時的商品豐富度，平台會在酒水自營方面做一些業務嘗試。

抖音賣酒的主播也在不斷激增，字節旗下的巨量算數去年4月發布的《2021酒水行業用戶洞察及內容生態白皮書》顯示，2021年抖音平台中品酒教學類裡萬粉以上的創作者有近1500位，比2020年增加了329%。

目前抖音自營的電商項目，除了即將上線的酒水電商外，還有抖音文創，而近期阿里巴巴 （09988） 淘寶推出自營電商業務貓享，美團 （03690） 也推出了自營電商店鋪，料自營電商將成為新戰場。

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