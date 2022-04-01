【新股IPO】德勤維持港股IPO市場全年3300億融資預測　中概股回流上市將加快

▲ 德勤維持港股IPO市場全年3300億融資預測 中概股回流上市將加快

德勤發表今年首季新股市場回顧報告，仍然維持早前對於港股新股市場的全年預測，預計全年約有120隻新股上市，融資規模約3300億元，仍然有力爭取全球三甲。德勤指，雖然本港首季新股集資規模較少，但以往首季的新股表現亦比較淡靜。

料全年超10隻中概股回流 介紹上市不是主流

德勤中國華南區主管合夥人歐振興表示，港交所今年起優化海外發行人上市制度，預計今年合共有10隻以上的中概股回流。他指，雖然近期有中概股，出乎意料地選擇以介紹上市的方式回流，但相信介紹上市只是權宜之計，若要擴大公司在港股市場的股東基礎，以及提升整體成交量，始終需要尋求在港股市場集資。

歐振興解釋，介紹上市是公司在當前市況及形勢的獨特選擇。中概股在面臨除牌風波、地緣政治等風險下，市場對其估值未必達到理想，若此時選擇在香港集資上市，不一定是好事，如獲會攤薄現有股東的權益，因此會考慮介紹上市亦屬正常。

他稱，介紹上市不是主流，因這一上市方式對公司資產負債表、未來發展未必有很大幫助。而且港股交易徵收印花稅，但美股市場沒有，因此美股交易的股東不會貿然來香港，因要支付額外成本。

首季十大凍資新股僅錄凍結58億資金 按年跌99.8%

德勤報告指，今年首季合共有15隻新股上市，集資規模達136億元，分別按年下跌53%及90%。而今年第一季度香港前十大凍資額新股，合共凍結約58億元資金，整體數字較2021年同期的38221億元，按年大跌99.8%。

今年首季合共接獲61宗上市申請，按年下跌15%；期內處理中的申請上市個案為133宗，按年上升5%；而原則上已獲批准上市，但在限期內沒有上市的個案有11宗，按年增長83%。

本港SPAC市場發展超出預期 料全年不多於20家SPAC上市

此外，首季香港SPAC市場發展較預期加快，除完成1宗SPAC上市外，另有11家提交上市申請，但市場流動性受制於美國縮表和加息，以及多個不同地緣政治因素影響，德勤預計今年全年有不超過20家SPAC上市。

本港首隻SPAC Aquila （07836） 早前在上月中上市，首日僅錄得3宗成交。歐振興指，市場交投不多屬預期之內，因目前只限合資格的專業投資者參與，相信當市場有更多消息，如SPAC接近確立收購目標等，才能刺激交投。

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記者：梁安琪