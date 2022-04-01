▲ 【停牌潮】港交所：192家公司引用「疫情寬限」保交易 32家港股未能趕及業績期停牌、較去年少

港股業績高峰期結束，4月1日開市前有近50家公司宣布停牌，港交所 （00388） 發言人表示，若撇除長牌停牌公司，有32名發行人的股票因未能在3月底發布業績公告需停牌，較去年57家為少。

另外，港交所指出，有192家公司雖然指出審計工作雖然受到疫情措施影響，但引用聯交所與證監會於2020年發布寬限安排，發布未經其核數師同意的初步業績或管理賬目，得以保留繼續交易，而2020年、21年引用有關疫情寬限的公司數目分別有380家、27家。

以港股目前有1860家上市公司，財政年度以12月底作結，引用疫情寬限措施比率達10.3%，而未能趕及限期而停牌的公司則佔1.7%。

在32家未趕及限期而停牌的公司中，有14家指出，審計工作受疫情影響，但未能夠根據聯合聲明下的寬限發布未經核數師同意的初步業績、管理賬目或關鍵財務信息。

聯交所表示，致力維護公平、有序和持續的市場運作，將繼續積極監察事態發展，並與相關發行人溝通以協助他們全面遵守上市規則，盡可能縮短其股票的停牌期。

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