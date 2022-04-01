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【停牌風潮】未如期發布業績 逾50公司今日停牌 內房股成重災區

股樓投資 15:44 2022/04/01

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多家上市公司能如期在3月31日前公布2021年度業績，結果踏入4月1日，逾50家公司今早在港交所（00388）網頁宣布停牌，當中包括多隻內房股包括中國恒大（03333）、融創中國（01918）及世茂集團（00813）等。

根據上市規則要求，財政年度於12月31日結束的港股，須在3月31日或之前公布經審核年度業績。不過，多家公司以疫情影響為由，宣布未能如期公布業績，結果導致今日竟有逾50家公司同時停牌，蔚為奇觀。

同場加映：【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

 

內房股成為停牌風潮的重災區，包括中國恒大、融創中國、世茂集團、佳兆業集團（01638）、中國奧園（03883）、奧園健康（03662）、合富輝煌（00733）、花樣年（01777）、彩生活（01778）、陽光100中國（02608）、當代置業（01107）。

延伸閱讀：【第5波疫情】滙豐看好8隻港股   受惠本港恢復商業活動

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根據港交所  、證監會指引，若公司因應疫情原因而無法完成審核工作，受影響的發行人可發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合於3月31日業績發布的規定並繼續交易。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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記者：李兆明

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奧園健康（03662） 港股 中國奧園（03883） 中國恒大（03333） 陽光100中國（02608） 停牌 融創中國（01918） 彩生活（01778） 佳兆業集團（01638） 當代置業（01107）

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