【熊本熊商機】熊本熊11年吸金600億　群馬縣今年斥2800萬打造下一隻熊本熊

日本熊本縣吉祥物熊本熊吸金力驚人，群馬縣看好吉祥物為縣市帶來的商機，培育並提高該縣吉祥物「群馬醬」（ぐんまちゃん）知名度，在今年預算之中加入有關費用，希望打造下一隻「熊本熊」。

據日經中文網報道，群馬醬設有專屬動畫作品。其源於群馬縣知事在2019年7月上任後，開始為這吉祥物，建立品牌形象。並以動畫為核心業務，於20個影片平台播放，推廣群馬醬。

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群馬醬動畫中的經典台詞「gunma power」（群馬力量），更入選網站「GetNews」的2021年動畫流行語大獎，因而有電視台與該縣合作，播放節目。

群馬縣斥2800萬 冀下一步進軍中國

群馬縣在建立群馬醬品牌方面，2022年預算為4.3億日圓（約2,800萬港元），當中有2.5億日圓（約1,600萬港元）製作動畫續集。目標於2023年1月播放，同時首次繪畫群馬醬的繪本。除了日本當地的宣傳外，還針對中國市場進行推廣。

群馬縣計劃製作續集動畫，該縣知事山本一太認為，群馬醬是縣市最有魅力的素材，希望透過製作新一集動畫，提高外界對群馬縣的認識。

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不過，群馬縣於3年內先後斥約9億日圓（約5,800萬港元）預算。有人以疫情下投資這項目作出批評，但該縣解釋策略的成效。另指出，動畫的廣告轉換價值約2.04億（約1,300萬港元）日圓，計算群馬醬推出商品後的銷售額，預料合乎首部動畫製作費約2.5億日圓（約1,600萬港元）。

責任編輯：馬意文