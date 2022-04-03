斯里蘭卡軍警駐守首都 政府封鎖社交媒體（第二版）

斯里蘭卡國家陷入經濟危機，民眾不滿政府處理方式而在首都抗議。數百名示威者試圖闖入斯里蘭卡總統住所，警方出動催淚彈驅散。斯里蘭卡周五（1日）宣布，首都可倫坡宣布無限期宵禁。斯里蘭卡上周六（2日）宣布全國宵禁後，周日（3日）再封鎖社交媒體，首都亦有軍警駐守。

（第二版更新全國宵禁及封鎖社交平台）

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斯里蘭卡周四（3月31日）晚上有數百名示威者，在總統拉賈帕沙（Gotabaya Rajapaksa）私人住宅附近聚集抗議，要求拉賈帕沙及其家族下台。其後演變成暴力衝突，示威者焚燒1輛軍車及1輛警察，並用磚頭攻擊士兵。警方出動催淚彈及水砲驅散，並曾向人群開槍，目前尚未清楚警方使用實彈或橡膠子彈，《衛報》指最少1人受傷。

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斯里蘭卡警方周五宣布，可倫坡（Colombo）部分地區實施無限期宵禁。拉賈帕沙住所附近住宅區示威結束後依然禁止車輛通行，《法新社》（AFP）引述附近居民報道，有民眾有家歸不得。

拉賈帕沙上周五（1日）宣布全國當日進入公共緊急狀態，允許當局在沒有拘捕令下拘捕並監禁嫌疑人。斯里蘭卡當局亦在上周六宣布，全國實施宵禁直至周一（4日）早上6時結束。

斯里蘭卡政府周日進一步封鎖社交媒體平台，手持突擊步槍士兵及警察在可倫坡檢查站駐守。斯里蘭卡電信監管委員會主席Jayantha de Silva表示，封鎖社交媒體措施僅屬臨時性，旨在保護國家及人民利益及保持民眾冷靜。互聯網監測組織NetBlocks引用實時數據表示，Twitter、Facebook、WhatsApp、YouTube及Instagram等平台已被限制訪問。

斯里蘭卡目前正經歷獨立後最嚴重的經濟衰退，因該國嚴重缺乏外匯支付基本進口商品。當地官員及媒體報道指，斯里蘭卡周四全境油站缺乏柴油，導致當地公共交通癱瘓。擁有當地三分之二私人巴士的車主表示，企業已耗盡燃油，周五後或無法再提供服務。

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國家電力公司承認由於缺乏柴油發電，已從周四起實施長達13小時的輪流停電，是當地史上最長時間。提供當地三分之一電力需求的水力發電廠亦警告，目前存量正處於危險低位。斯里蘭卡電力部長Pavithra Wanniarachchi表示，政府正關閉路燈節省電力，未來會有更多停電情況發生。

斯里蘭卡政府發言人周四表示，國家貨幣基金組織（IMF）將在未來數日，與政府就可行貸款計畫展開討論，強調政府正尋求辦法擺脫危機。

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責任編輯：李俊儀