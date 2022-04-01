【盈喜股】中遠海控料首季多賺79% 股價逆市反彈

中遠海控（01919）昨日（3月31日）收市後發盈喜，預期首季純利增長78.6%，至約276億元人民幣；EBIT料錄得393億元人民幣，增長98%。AH股雙雙走強，H股今日（1日）逆市發力急彈，高見14.92元，最多升9.2%，最新報14.78元，仍升8.2%，成交額6.4億元。A股（滬﹕601919）今早一度漲停，最新報17.04元人民幣，升9.9%。

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中遠海控昨早亦公布截至去年底止全年業績，符合盈喜時預測，並恢復派息。期內，持續經營業務收入3,336.9億元（人民幣，下同），按年升94.8%；純利893億元，按年升8倍；毛利按年升4.8倍至1,401.25億元。每股盈利5.59元，恢復派發末期股息0.87元。

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記者：郭秀慧