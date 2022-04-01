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【烏克蘭戰爭】美加碼制裁俄科技業 俄駐美大使批華府執迷不悟

環球政治 12:45 2022/04/01

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美國再次加強制裁俄羅斯，今次目標為科技行業。美國財政部宣布，打擊俄羅斯逃避制裁網絡及惡意互聯網分子，針對俄羅斯科技業21個實體及13名人士實施制裁，同時新增3個行業入制裁名單。俄羅斯駐美國大使批評，美方擴大非法制裁。

【烏克蘭戰爭】歐洲議會議長訪烏 歐盟機構領袖首人 【下一頁】

美國財長耶倫（Janet Yellen）周四（3月31日）的聲明表示，美國將持續全方位制裁俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）的戰爭機器，直至今次「不合理」（senseless）的戰爭終結。

財政部新制裁名單包括21個實體及13名人士，當中包含俄羅斯最大芯片生產商及微電子商品出口商Mikron，被指為俄國防部非法採購裝備及技術的Serniya工程公司及設備製造商Sertal，以及兩間被指協助俄國逃避制裁的公司。

俄羅斯春季徵兵逾13萬 稱不會投入與烏克蘭戰爭 【下一頁】

同時，美國把航空﹑海洋及電子產業納入對俄制裁名單，容許制裁任何相關行業內的實體或個人。美國政府亦凍結新制裁人士及個體在美國的資產，禁止任何美國人與其交易。

俄羅斯駐美國大使安東諾夫（Anatoly Antonov）在社交平台Facebbook回應美國新制裁，批評拜登政府展現執迷不悟的態度，同時擴大非法的制裁名單。

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責任編輯：吳漢培

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