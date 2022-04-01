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【加密貨幣】歐盟議會通過條例禁止匿名加密​​貨幣交易　比特幣、以太幣即走軟

股市 12:31 2022/04/01

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【加密貨幣】歐盟議會通過條例禁止匿名加密​​貨幣交易　比特幣、以太幣即走軟

全球修訂針對加密貨幣的監管規則，歐盟議會周四（31日）通過《資金轉移條例》，冀禁止匿名加密​​貨幣交易，上述條例仍須得到歐盟理事會各國部長同意，才能通過成為法律。

消息傳出後，比特幣（Bitcoin，BTC）走軟，比特幣現跌5.1%至44692美元；以太幣（Ethereum，ETH）現跌4.1%，報3257美元。

《資金轉移條例》將要求所有超過 1,000 歐元加密貨幣交易均須進行反洗錢（AML）工作，同時取消加密支付的匿名門檻，即使是再小加密貨幣交易也需要確定付款人和接收人，包括使用非託管或自己管理加密錢包的交易。歐盟議會正在討論進一步措施，包括從傳統金融系統隔離未受監管加密貨​​幣交易所。

加密貨幣交易所Coinbase（美：COIN）首席執行官Brian Armstrong在歐盟議會投票前發文炮轟上述條例，認為其不符合歐盟過往隱私法律政策的工作方向，同時嚴重懲罰加密貨幣持有人，並以令人深感擔憂的方式侵蝕了他們的個人權利。

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