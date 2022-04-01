【Apple】用戶反映iPhone更新後太耗電　蘋果急釋出iOS 15.4.1

▲ 最新的iOS 15.4.1版本，除了修復有關AppleAVD的安全性漏洞，亦提供三大更新，首先是解決電量消耗過快的問題，其次是修正助聽裝置在某些App無法連接的漏洞，以及盲文顯示沒有回應。

蘋果（Apple）在兩個星期前釋出iOS 15.4，其中戴口罩解鎖Face ID功能成為焦點。然而，有用戶發現更新iOS 15.4後，iPhone耗電量明顯增加。官方於今（1日）釋出iOS 15.4.1，以解決問題。

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最新的iOS 15.4.1版本，除了修復有關AppleAVD的安全性漏洞，亦提供三大更新，首先是解決電量消耗過快的問題，其次是修正助聽裝置在某些App無法連接的漏洞，以及盲文顯示沒有回應。iPhone用戶可以先按「設定」，再選擇「一般」，之後在「軟件更新」檢查是否有收到更新檔案，並進行升級。除了iOS 15.4.1，蘋果亦釋出watchOS 8.5.1、macOS 12.3.1及tvOS 15.4.1更新檔。

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更新後電池續航出現變化



不少用戶反映，更新iOS 15.4後電池出現異常，有用戶聲稱4小時耗電 70%、iPhone 13 Pro Max僅剩下半天續航力。蘋果曾對此作出回應，指安裝新系統後的48小時，手機應用程式和功能需要進行調整，電池續航出現變化屬正常情況。

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責任編輯：廖淑瑩